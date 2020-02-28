Корги, путешествующая в рюкзаке: видео

31-летний Брайан Райсберг (Bryan Reisberg) переехал в Нью-Йорк в 2006 году из небольшого города в штате Мэриленд. В его семье всегда жило несколько собак, и когда он встретил свою будущую жену — они решили, что их свадебным подарком друг другу станет очаровательный корги. Так в феврале 2016 года в жизнь Брайана и Алекс вошла 2-месячная Максин.
Между тем в Нью-Йорке именно в том году вступил в силу закон, обязывающий перевозить животных в метро только в переноске. Жители города по-разному отреагировали на нововведение; не растерялась и семья Райсбергов: оказалось, что корги отлично помещается в рюкзаке!
Брайан перешел на работу в рекламное агентство и принес Максин на собеседование, предупредив, что она будет составлять ему компанию. Никто не возражал. Оказалось, что и пассажирам метро нравится такое необычное соседство, да и сам корги искренне радуется их вниманию.
При этом Максин сопровождает хозяина не только по дороге на работу, но и, например, на морской прогулке!
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В итоге их аккаунт в Instagram, где публикуются ролики, стал настолько популярен, что их нередко узнают на улицах. Аккаунт называется Madmax_fluffyroad («Безумная Макс: дорога пушистости») — это пародия на название фильма «Безумный Макс: дорога ярости».
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