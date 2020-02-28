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Звери

Корги, путешествующая в рюкзаке: видео

Анастасия Баринова
28 февраля 2020
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Фото: madmax_fluffyroad/Instagram
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Фото: madmax_fluffyroad/Instagram
Люди радуются, глядя на необычного путешественника.

31-летний Брайан Райсберг (Bryan Reisberg) переехал в Нью-Йорк в 2006 году из небольшого города в штате Мэриленд. В его семье всегда жило несколько собак, и когда он встретил свою будущую жену — они решили, что их свадебным подарком друг другу станет очаровательный корги. Так в феврале 2016 года в жизнь Брайана и Алекс вошла 2-месячная Максин.

Между тем в Нью-Йорке именно в том году вступил в силу закон, обязывающий перевозить животных в метро только в переноске. Жители города по-разному отреагировали на нововведение; не растерялась и семья Райсбергов: оказалось, что корги отлично помещается в рюкзаке!

Брайан перешел на работу в рекламное агентство и принес Максин на собеседование, предупредив, что она будет составлять ему компанию. Никто не возражал. Оказалось, что и пассажирам метро нравится такое необычное соседство, да и сам корги искренне радуется их вниманию.

«Сначала я снимал ее морду позади себя – это очень забавно. А потом я заметил то, как она делает людей вокруг счастливыми. Я живу в этом городе 14 лет, и никогда раньше не видел, чтобы так много людей улыбались в переполненном вагоне поезда в час пик», – Брайан.

При этом Максин сопровождает хозяина не только по дороге на работу, но и, например, на морской прогулке!

В итоге их аккаунт в Instagram, где публикуются ролики, стал настолько популярен, что их нередко узнают на улицах. Аккаунт называется Madmax_fluffyroad («Безумная Макс: дорога пушистости») — это пародия на название фильма «Безумный Макс: дорога ярости».

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