Корги, путешествующая в рюкзаке: видео

Люди радуются, глядя на необычного путешественника.

31-летний Брайан Райсберг (Bryan Reisberg) переехал в Нью-Йорк в 2006 году из небольшого города в штате Мэриленд. В его семье всегда жило несколько собак, и когда он встретил свою будущую жену — они решили, что их свадебным подарком друг другу станет очаровательный корги. Так в феврале 2016 года в жизнь Брайана и Алекс вошла 2-месячная Максин.

Между тем в Нью-Йорке именно в том году вступил в силу закон, обязывающий перевозить животных в метро только в переноске. Жители города по-разному отреагировали на нововведение; не растерялась и семья Райсбергов: оказалось, что корги отлично помещается в рюкзаке!

Брайан перешел на работу в рекламное агентство и принес Максин на собеседование, предупредив, что она будет составлять ему компанию. Никто не возражал. Оказалось , что и пассажирам метро нравится такое необычное соседство, да и сам корги искренне радуется их вниманию.