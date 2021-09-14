Коров научили ходить в туалет на благо экологии

Моча крупного рогатого скота богата азотом. Продукты его разложения – нитрат и оксид азота. Нитрат в результате разложения вымывается в озера, реки и водоносные горизонты, где способствует чрезмерному росту сорняков и водорослей. Другая составляющая, оксид азота — это парниковый газ с длительным действием, который в 300 раз сильнее углекислого газа. На его долю приходится около 12% выбросов парниковых газов в Новой Зеландии: стране, где коровы пасутся на открытом воздухе. А в тех странах, где животные содержатся в коровниках, как в Европе и Северной Америке, возникает другая проблема: азот смешивается с фекалиями на полу, превращаясь в аммиак.

Ученые предположили, что если хотя бы часть мочи была бы собрана и обработана таким образом, чтобы удалить содержащийся в ней азот — воздействие на окружающую среду может быть уменьшено. Таким образом исследование ставило перед собою цель научить животных испражняться в определенных местах.

Специалисты отталкивались от принципов поведенческой психологии — именно они позволяют успешно обучать собак. Для аналогичной «дрессировки» крупного рогатого скота были взяты телята: их держали на ограниченных участках и за каждое мочеиспускание поощряли вкусным лакомством. Затем территория была расширена, и телятам следовало самостоятельно добираться до места туалета. В том случае, если они пытались испражняться по пути, их брызгали водой, а правильные действия снова поощрялись.