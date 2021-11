Коров спасают от наводнения на гидроциклах. А еще на каноэ и моторках

На Британскую Колумбию обрушилось стихийное бедствие, от которого пострадали не только люди, но и животные.

Целая флотилия моторных лодок, каноэ и водных мотоциклов под управлением фермеров вышла на залитые водой улицы Абботсфорда, чтобы провести коров сквозь ледяную воду на сушу. 15 ноября на тихоокеанское побережье Канады обрушился ливень, который привел к наводнениям и сходу оползней. Пострадало множество мелких и крупных городов Британской Колумбии, но сильнейший удар стихии принял на себя Абботсфорд.

#BCStorm update: Crews completed an aerial inspection this morning of our power lines along Highway 1 just east of Sumas in #Abbotsford affected by flooding. We’re continuing to post the latest outage updates here: https://t.co/nxhBxNPfKJ pic.twitter.com/VPxjGXDZqi — BC Hydro (@bchydro) November 16, 2021

Половину его территории занимают фермы, и горожане бросились спасать скот. Вода прибывала очень быстро, а после предупреждения о том, что насосная станция в любой момент может выйти из строя, стало ясно, что вся область будет затоплена и животные погибнут.

Farmers are pictured carrying their livestock out of a flooded barn in Abbotsford after excessive rain continues to batter much of southern B.C. More than 100 homes in Abbotsford are on evacuation alert due to flooding. #BCStorm https://t.co/9KTqHmcJlP



📸by CBC's @Ben_Nelms pic.twitter.com/rEC4kdV02q — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 15, 2021

Десятки людей поплыли по улицам на лодках и других транспортных средствах в поисках напуганных коров.

«Это катастрофа. Когда я вижу телят, которые находятся под водой, и фермеры грузят их в лодки, чтобы спасти, это разбивает мне сердце. Но с другой стороны, я очень впечатлен тем, что наше фермерское сообщество помогает друг другу», – Генри Браун, мэр Абботсфорда.

Взрослых коров и быков посадить в лодки было невозможно, и люди использовали узду, чтобы помочь им добраться до безопасных мест.

COW RESCUE: Cows trapped in floodwaters in Abbotsford, British Columbia, were rescued by first responders and locals on dinghies and jet skis after the Fraser River flooded. pic.twitter.com/pXJ3drZSt6 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 18, 2021

Фермы Абботсфорда находятся в местности Sumas Prairie: в прошлом здесь было озеро, но оно истощилось и пересохло более ста лет назад.

Quick overview of the Sumas Prairie. Apx 225 photos will be combined to make a single large image.#Abbotsford #flooding #Sumas pic.twitter.com/fQinwMiTu0 — Peregrine Aerial Surveys Inc. (@Peregrine_Air) November 18, 2021