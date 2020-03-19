Плотоядную косатку и каспийского тюленя внесут в Красную книгу

Хотя формально в роде косаток существует лишь один вид — Orcinus orca — различают несколько разновидностей этих млекопитающих, которые не скрещиваются между собой. Плотоядных косаток, о которых идет речь в постановлении, также называют транзитными. Их рацион практически полностью состоит из морских млекопитающих, главным образом, ластоногих. Более распространенной разновидностью косаток являются рыбоядные, или резидентные. Они питаются рыбой и головоногими моллюсками и живут сплоченной семейной группой со сложной структурой взаимоотношений.

Каспийский тюлень — эндемик Каспийского моря. Зимой, ранней весной и поздней осенью животное мигрирует в северную часть моря, где на льдах образует скопления, щенится и линяет, а осенью заходит в устья Волги и Урала, до Волгограда и вверх по течению Урала на 200 км.

Каспийскому тюленю присвоена Международным союзом охраны природы категория «вымирающий вид» (EN). В конце XIX века численность этого вида нерпы составляла более миллиона особей, в настоящее время она сократилась, по разным оценкам, более чем в 4-10 раз. Основными причинами сокращения популяции нерпы являются исчезновение и загрязнение ее мест обитания и гибель в рыболовных сетях.