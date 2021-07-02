Кошкам в Австралии запретят выходить на улицу

Городской совет Нокса, пригорода Мельбурна, проголосовал за введение правила, обязывающего владельцев кошек держать своих питомцев на своей территории 24 часа в сутки. Этот шаг разработан для защиты дикой природы. Кошки в Австралии являются инвазивным видом, и с момента их появления на континенте они причиняют большой ущерб самым разным представителям фауны, от птиц до рептилий и опоссумов.
Люди, которые имеют собственные участки перед домом, смогут выпускать питомцев, но исключительно в пределах своих владений. При этом территория должна быть огорожена, а кошки должны оставаться на привязи.
Шестимесячный переходный этап начнется 1 октября: с этого дня владельцы, чьи кошки найдены за пределами их жилища, будут получать предупреждения. По истечении этого срока, то есть с 1 апреля, владельцы могут быть оштрафованы на 91 австралийский доллар (около 5000 рублей) в первый раз, и на сумму более 500 австралийских долларов (более 27 000 рублей) в случае, если правило нарушается постоянно.
Мэр городского совета Лиза Купер не является сторонником новых мер в такой формулировке. В соцсетях она сообщила, что предлагала лишь введение «комендантского часа» для кошек на период с 19:00 до 7:00, но в ходе голосования эта идея не нашла одобрения.
Еще более остро отреагировали жители города. Их не устроил бы и «комендантский час», поскольку кошки — животные с ночной фазой активности. Они подсчитывают траты, которые им предстоят в связи с установкой ограждений, а также напоминают, что совы охотятся гораздо больше, чем кошки.
Тем не менее, милые домашние питомцы действительно являются серьезной угрозой для фауны Австралии. Европейские переселенцы 200 лет назад завезли кошек на континент, но многие затем убежали и одичали. Объектами их охоты являются не только мыши и крысы, но и редкие виды. По данным природоохранных ведомств Австралии, дикие кошки ежедневно уничтожают несколько миллионов животных. За два минувших столетия страна уже лишилась 29 видов.
Одичавших кошек было решено истреблять. Кроме того, экологи учат австралийских эндемиков защищаться от хищников.