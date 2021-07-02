Кошкам в Австралии запретят выходить на улицу

Городской совет Нокса, пригорода Мельбурна, проголосовал за введение правила, обязывающего владельцев кошек держать своих питомцев на своей территории 24 часа в сутки. Этот шаг разработан для защиты дикой природы. Кошки в Австралии являются инвазивным видом, и с момента их появления на континенте они причиняют большой ущерб самым разным представителям фауны, от птиц до рептилий и опоссумов.

Люди, которые имеют собственные участки перед домом, смогут выпускать питомцев, но исключительно в пределах своих владений. При этом территория должна быть огорожена, а кошки должны оставаться на привязи.