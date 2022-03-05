Кошки как лекарство

Ученые не раз доказывали, что общение с кошками и даже их созерцание помогает справиться со стрессом. Мы согласны. Заходите посмотреть.
Третью неделю «National Geographic Россия» проводит конкурс «Котофото». Для сотрудников редакции разглядывание фотографий номинантов превратилось в настоящую терапию. Предлагаем и вам подлечить нервы с помощью котиков.
«Кошка абсолютно искренна». (Эрнест Хемингуэй)
«Из всех Божьих созданий только одно нельзя сделать рабом поводка — кошку». (Марк Твен)
Понравились котики? У нас таких сотни! Вот здесь. Заходите, любуйтесь и радуйтесь. И до 18 марта загружайте фотографии своих питомцев.