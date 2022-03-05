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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Кошки как лекарство

National Geographic Россия

Фото: Александр
Фото: Елена Баклач

Тамбовские уличные кошки

Фото: Александр

Ученые не раз доказывали, что общение с кошками и даже их созерцание помогает справиться со стрессом. Мы согласны. Заходите посмотреть.

Третью неделю «National Geographic Россия» проводит конкурс «Котофото». Для сотрудников редакции разглядывание фотографий номинантов превратилось в настоящую терапию. Предлагаем и вам подлечить нервы с помощью котиков.

Фото: Oleg Mileev (Kamintsev)
Фото: Ян
Фото: Ирина
Фото: Ольга

Взгрустнулось

Фото: Oleg Mileev (Kamintsev)

«Кошка абсолютно искренна». (Эрнест Хемингуэй)

Фото: Людмила
Фото: Анна
Фото: Елена Константинова
Фото: Сергей Фаренюк
Фото: Дмитрий Грошиков

Вот как умею!

Фото: Людмила

«Из всех Божьих созданий только одно нельзя сделать рабом поводка — кошку». (Марк Твен)

Фото: Ольга
Фото: lenahaswort

Парное засыпание

Фото: Ольга

Понравились котики? У нас таких сотни! Вот здесь. Заходите, любуйтесь и радуйтесь. И до 18 марта загружайте фотографии своих питомцев.

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