Кошки не менее привязаны к хозяевам, чем собаки

Исследователи из Орегонского университета провели поведенческий эксперимент, чтобы определить степень привязанности кошек к своим хозяевам.

Ранее эксперименты на макаках и собаках показали, что и те, и другие демонстрируют два различных типа привязанности: безопасный и небезопасный. В безопасной привязанности собака в странной для себя среде после воссоединения с хозяевами расслабится и продолжит изучение обстановки. Небезопасная привязанность приведет к тому, что собака продолжит проявлять стрессовое поведение, чрезмерно цепляясь за человека.

Ученые провели тестирование этих двух типов привязанности на 79 котятах и ​​38 взрослых кошках. Сначала животное и его хозяин были помещены вместе в комнате, где человек сидел в отмеченном круге. Если кошка входила в круг, человек мог взаимодействовать с ней. Через две минуты человек уходил, а еще через две возвращался и снова садился в круг.

Ученые проанализировали поведение кошек, чтобы классифицировать тип привязанности этих животных.

Из котят 9 оказались неклассифицируемыми, но из оставшейся группы 64,3% были классифицированы как безопасно привязанные и 35,7% – как небезопасно привязанные. Взрослые кошки продемонстрировали аналогичные показатели: 65,8% и 34,2%.

Интересно, что эти показатели довольно близки к 65-процентному уровню безопасной привязанности, наблюдаемому у младенцев. Проведенный в 2018 году эксперимент на собаках показал 61% безопасных привязанностей и 39% небезопасных.

«Подобно собакам, кошки проявляют социальную гибкость в отношении их привязанности к людям. Большинство кошек надежно привязаны к своему владельцу и используют его в качестве источника безопасности в новой среде», – говорит Кристин Витале, участвовавшая в проведении эксперимента.

Это новое исследование предполагает, что кошки обладают способностью и необходимыми качествами для формирования глубоких социальных связей с людьми. Просто они могут выражать себя по-своему.