Костры из тысяч рогов носорогов: как Индия борется с браконьерами

Город Бокахат находится недалеко от национального парка «Казиранга», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитает более 2000 индийских носорогов: это самая крупная популяция в мире. Жители Индии верят, что «бог присутствует в каждом существе», поэтому акция сожжения сопровождалась пением гимнов и другими ведическими ритуалами.

Перед уничтожением все рога были очищены, сфотографированы и помечены уникальным штрих-кодом. Из них также были извлечены образцы ДНК, а по окончании мероприятия рейнджеры проверили каждый из рогов: требовалось убедиться, что ни один не остался целым. Поврежденные рога товарной ценности не имеют.