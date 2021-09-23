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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Звери

Костры из тысяч рогов носорогов: как Индия борется с браконьерами

Анастасия Баринова
23 сентября 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Parimal Suklabaidya/Twitter
Акция сопровождалась ведическими ритуалами.

На протяжении последних четырех десятков лет, с 1979 года, власти Индии занимались изъятием рогов носорогов у браконьеров. Кроме того, они спиливали рога у животных, найденных в национальных парках мертвыми. Эти целенаправленные действия должны демонстрировать непримиримую борьбу с контрабандой. Яркий штрих к этому добавила акция, проведенная в штате Ассам 22 сентября — во Всемирный день носорога. На одном из стадионов города Бокахат были оборудованы костры, где 2479 рога, собранных за это время, были преданы огню.

Еще 50 рогов остаются в хранилище из-за незавершенных судебных процессов, а 94 сохранят в научных и образовательных целях. Из общего числа накопленных рогов 15 принадлежали черным (африканским) носорогам: в отличие от индийских, у них два рога. 21 экземпляр оказался подделкой. Самый длинный рог достигал в длину 57 см, самый тяжелый весил 3 кг. Средняя высота и вес рогов составляли 13,77 см и 560 г соответственно, общий вес уничтоженных рогов превысил 1300 кг.

«Мы хотим донести до всего мира, что рога носорога — это просто скопление спрессованных волос, и они не имеют лечебной ценности. Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога на основании суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и расти естественным образом. Некоторые говорят, что вместо того, чтобы ломать рога, надо было их продать. Но как мы не можем продавать изъятые наркотики для получения дохода, так и правительство не может зарабатывать деньги, продавая рога носорогов», — главный министр штата Химанта Бисва Сарма.

Город Бокахат находится недалеко от национального парка «Казиранга», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитает более 2000 индийских носорогов: это самая крупная популяция в мире. Жители Индии верят, что «бог присутствует в каждом существе», поэтому акция сожжения сопровождалась пением гимнов и другими ведическими ритуалами.

Перед уничтожением все рога были очищены, сфотографированы и помечены уникальным штрих-кодом. Из них также были извлечены образцы ДНК, а по окончании мероприятия рейнджеры проверили каждый из рогов: требовалось убедиться, что ни один не остался целым. Поврежденные рога товарной ценности не имеют.

Узнайте, отрастают ли заново рога у носорогов и бивни у слонов.

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