Костры из тысяч рогов носорогов: как Индия борется с браконьерами

Акция сопровождалась ведическими ритуалами.

На протяжении последних четырех десятков лет, с 1979 года, власти Индии занимались изъятием рогов носорогов у браконьеров. Кроме того, они спиливали рога у животных, найденных в национальных парках мертвыми. Эти целенаправленные действия должны демонстрировать непримиримую борьбу с контрабандой. Яркий штрих к этому добавила акция, проведенная в штате Ассам 22 сентября — во Всемирный день носорога. На одном из стадионов города Бокахат были оборудованы костры, где 2479 рога, собранных за это время, были преданы огню.

To busting myth about rhino horns, public destruction of largest stockpile of horns of one-horned rhinos in Bokakhat, near @kaziranga_, Assam. Probably it is the largest destruction of rhino horn in the world.#AssamRhinoHornBurning #WorldRhinoDay2021 pic.twitter.com/zvUlYKnpFF — Pranjit Saikia (@SaikiaPranjit) September 22, 2021

Еще 50 рогов остаются в хранилище из-за незавершенных судебных процессов, а 94 сохранят в научных и образовательных целях. Из общего числа накопленных рогов 15 принадлежали черным (африканским) носорогам: в отличие от индийских, у них два рога. 21 экземпляр оказался подделкой. Самый длинный рог достигал в длину 57 см, самый тяжелый весил 3 кг. Средняя высота и вес рогов составляли 13,77 см и 560 г соответственно, общий вес уничтоженных рогов превысил 1300 кг.

«Мы хотим донести до всего мира, что рога носорога — это просто скопление спрессованных волос, и они не имеют лечебной ценности. Мы хотим призвать людей не убивать этих редких животных и не покупать их рога на основании суеверий или мифов. Мы должны позволить носорогам жить и расти естественным образом. Некоторые говорят, что вместо того, чтобы ломать рога, надо было их продать. Но как мы не можем продавать изъятые наркотики для получения дохода, так и правительство не может зарабатывать деньги, продавая рога носорогов», — главный министр штата Химанта Бисва Сарма.

Seized rhino horns burn on a furnace in an anti-poaching drive to mark World Rhino Day near the Kaziranga National Park in Bokakhat #AFP



📸Biju BORO pic.twitter.com/NDA1TtfdkO — AFP Photo (@AFPphoto) September 22, 2021

Город Бокахат находится недалеко от национального парка «Казиранга», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обитает более 2000 индийских носорогов: это самая крупная популяция в мире. Жители Индии верят, что «бог присутствует в каждом существе», поэтому акция сожжения сопровождалась пением гимнов и другими ведическими ритуалами. Перед уничтожением все рога были очищены, сфотографированы и помечены уникальным штрих-кодом. Из них также были извлечены образцы ДНК, а по окончании мероприятия рейнджеры проверили каждый из рогов: требовалось убедиться, что ни один не остался целым. Поврежденные рога товарной ценности не имеют.

Forest officials check the Rhino Horns that are to be destroyed by burning in Bokakhat on Wednesday, September 22.#Assam pic.twitter.com/Fye0QWp95H — RANGAPARA ROYALS (@RangaparaR) September 22, 2021