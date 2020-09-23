Кот, который предсказывал припадки эпилепсии

Майкл Эдмондсон из Шеффилда уже долгое время страдает тяжелой формой эпилепсии. Проблема настолько серьезна, что раньше он даже боялся покидать дом в одиночестве: было неизвестно, когда и где его подстережет новый приступ.
Все изменилось после того, как Эдмондсон взял из приюта котенка. Ти Си — так назвали малыша — не повезло в начале жизни. Ещё новорожденным котенком его выбросили в мешке в реку. Но к счастью, его спасли и отдали в приют.
Первое время кот не проявлял никаких удивительных способностей и вел себя, как все пушистые любимцы — спал, ел, играл и радовал глаз домочадцев. Но постепенно Эдмондсоны начали замечать странности в поведении кота. Перед тем, как у Майкла случались приступы, он начинал проявлять к хозяину большой интерес. Это было удивительно, так как у Эдмондсона не наблюдалось никаких внешних симптомов надвигающегося приступа. Во всяком случае, видимых человеку.
С тех пор, как в доме поселился Ти Си, у Эдмондсона появилась возможность вести нормальную жизнь. Припадки перестали быть для него неожиданностью, а его родные успевают заранее подготовиться, чтобы вовремя оказать ему необходимую помощь.
После того, как хозяева установили взаимосвязь между припадками и повышенным вниманием Ти Си к Майклу, кот прославился. В 2006 году он был номинирован на престижную премию в кошачьем мире — «Кот-спаситель», а еще через какое-то время удостоился чести попасть в книгу Сэма Столла «100 кошек, которые изменили цивилизацию».