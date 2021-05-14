Кот выпрыгивает с пятого этажа горящего дома: видео

Приземлившись, кот сорвался с места и несколько минут приходил в себя под машиной одного из пожарных, а затем попытался перелезть через стену возле здания и вернуться домой – он был абсолютно цел и невредим. Наблюдавшие за животным люди считают, что кот искал своего хозяина.

Столь ловкое приземление объясняется физикой и возможностями кошачьего позвоночника. Кошки способны повернуть верхнюю часть тела в одну сторону, а нижнюю — в другую. Изворачиваясь таким образом, они получают определенный контроль над процессом падения.