Козы заполонили город в Уэльсе. Теперь их перевезут в Англию

На ферме Great Orme в графстве Уэльс содержатся элитные козы, производящие кашемир высочайшего качества. Считается, что первых животных подарила местному лорду королева Виктория, а затем они прижились, размножились и стали приносить доход. Однако возможности по их выпасу в этой приморской области ограничены, и для сдерживания роста популяции применялись методы контрацепции.
Коррективу в эту программу внесла пандемия: в 2020 году козы не получили свои инъекции, и поголовье сразу же выросло в два раза, до более чем сотни особей. Обычно в весенний период козы покидают ферму, продвигаясь в поисках сочных пастбищ в южном направлении, но теперь им и там не хватает пищи. В результате животные добрались до города Лландидно и буквально оккупировали его.
Even the goats are feeling a bit rough after the football ⚽️ ⚽️⚽️🐐 #llandudno#hungover pic.twitter.com/j5cIM7fqck— Goats of Llandudno (@DPMariJones) July 12, 2021
Съеденные цветочные клумбы, живые изгороди и газоны — хоть и проблема, но не самая большая. Толпы коз на городских улицах представляют опасность и для самих животных, и для людей. Они часто бродят по ночам, а в темноте шанс сбить их машиной очень велик, и такая авария потенциально опасна для всех ее участников.
Защитники природы попросили местных жителей обращаться в профильные организации в случае, если коза будет замечена в бедственном положении. Одновременно местные власти пытались решить вопрос с избытком этих полорогих и добились в этом определенных успехов. Бристоль и Борнмут согласились принять 30 особей для разведения у себя. Здесь не столько планируется получать кашемир, сколько бороться с инвазивными видами растений, и козы должны в этом помочь.
Traffic chaos in Llandudno. 😂🐐🐐🐐❤️ pic.twitter.com/HwmQdkOhDU— Goats of Llandudno (@DPMariJones) June 21, 2021