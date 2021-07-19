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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Козы заполонили город в Уэльсе. Теперь их перевезут в Англию

Анастасия Баринова
19 июля 2021
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Фото: Goats of Llandudno/Twitter
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Фото: Goats of Llandudno/Twitter
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Фото: Goats of Llandudno/Twitter
Пандемия отразилась на их численности.

На ферме Great Orme в графстве Уэльс содержатся элитные козы, производящие кашемир высочайшего качества. Считается, что первых животных подарила местному лорду королева Виктория, а затем они прижились, размножились и стали приносить доход. Однако возможности по их выпасу в этой приморской области ограничены, и для сдерживания роста популяции применялись методы контрацепции.

Коррективу в эту программу внесла пандемия: в 2020 году козы не получили свои инъекции, и поголовье сразу же выросло в два раза, до более чем сотни особей. Обычно в весенний период козы покидают ферму, продвигаясь в поисках сочных пастбищ в южном направлении, но теперь им и там не хватает пищи. В результате животные добрались до города Лландидно и буквально оккупировали его.

Съеденные цветочные клумбы, живые изгороди и газоны — хоть и проблема, но не самая большая. Толпы коз на городских улицах представляют опасность и для самих животных, и для людей. Они часто бродят по ночам, а в темноте шанс сбить их машиной очень велик, и такая авария потенциально опасна для всех ее участников.

Защитники природы попросили местных жителей обращаться в профильные организации в случае, если коза будет замечена в бедственном положении. Одновременно местные власти пытались решить вопрос с избытком этих полорогих и добились в этом определенных успехов. Бристоль и Борнмут согласились принять 30 особей для разведения у себя. Здесь не столько планируется получать кашемир, сколько бороться с инвазивными видами растений, и козы должны в этом помочь.

19 животных останутся в Лландидно, получив противозачаточные инъекции, а остальные пять десятков вернутся в пределы фермы, где и должны содержаться под присмотром и с должным уходом.

Узнайте, что происходит с овцами, если их не подстричь вовремя.

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