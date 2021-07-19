Козы заполонили город в Уэльсе. Теперь их перевезут в Англию

На ферме Great Orme в графстве Уэльс содержатся элитные козы, производящие кашемир высочайшего качества. Считается, что первых животных подарила местному лорду королева Виктория, а затем они прижились, размножились и стали приносить доход. Однако возможности по их выпасу в этой приморской области ограничены, и для сдерживания роста популяции применялись методы контрацепции.

Коррективу в эту программу внесла пандемия: в 2020 году козы не получили свои инъекции, и поголовье сразу же выросло в два раза, до более чем сотни особей. Обычно в весенний период козы покидают ферму, продвигаясь в поисках сочных пастбищ в южном направлении, но теперь им и там не хватает пищи. В результате животные добрались до города Лландидно и буквально оккупировали его.