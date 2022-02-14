«Кроха» мейн-кун из России стал звездой соцсетей

Домашний питомец по кличке Винсент обладает внушительными габаритами и эффектным окрасом.

В семье Андрея и Анастасии живет очаровательный домашний питомец – мейн-кун Винсент, который в свои 11 месяцев уже весит 9 кг. Помимо размера, он привлекает внимание своими большими яркими глазами, темной окраской и кисточками на ушах (как и у всех мейн-кунов).

Около полугода назад владельцы решили поделиться этой красотой со всем миром, создав коту профили в TikTok и Instagram с обманчивым названием «Кроха Винсент». Теперь общее количество подписчиков превышает полмиллиона. И хотя коту еще нет и года, он уже вымахал в роскошного зверя с длинной дымчатой шерстью.

Хозяева часто берут кота с собой на прогулки, надевая на него яркий желтый комбинезон.

Пара рассказала, что кот был куплен на Avito. И хотя молодые люди понимали, что при аренде квартиры наличие животного может создать проблемы – устоять перед этой «пушистой мордочкой» они не смогли.

Андрей также рассказал, что Винсент всегда приковывал к себе взгляды всех вокруг; многие, кто его видел, говорили, что он похож на человека. Имя малышу выбрали не сразу – хозяева хотели, чтобы оно само его «нашло». Так и получилось: при просмотре сериала «Без гроша» молодые люди решили, что котенок чем-то напоминает главного героя Винсента.

Мейн-кун, действительно, относится к крупнейшим породам кошек. В среднем самцы весят до 8,2 кг (а кастрированные – до 12 кг).

Недавно в Книгу рекордов Гиннеса была подана заявка от хозяйки 14-килограммового мейн-куна, который в свои 4 года достигал 120 см в длину.