Крохотные гусеницы оказались злейшим врагом карибу

Карибу, которые питаются лишайниками, мхом и травами, не конкурируют с лосями, которым нужна лиственная растительность. Обычно они даже не встречаются на одной территории, но сейчас ситуация изменилась именно из-за гусениц. В этом случае нарушение экологической цепочки выглядит следующим образом: на месте погибших деревьев вырастают новые, но из-за изменения климата это уже не вечнозеленые, а лиственные растения. Их наличие привлекает лосей, а с ними приходят и волки.

Хищники также пользуются тем, что на месте непроходимых чащ теперь — молодая поросль. Им становится легче передвигаться и легче охотиться. В результате места обитания карибу, ранее бывшие для них сравнительно безопасными, оказываются населенными волками, которые серьезно сокращают их популяцию.

Подводя итоги исследования, ученые говорят о том, что эта угроза, ранее не известная, может быть решена, если на опустошенных участках высаживать больше хвойных деревьев. Это же можно и нужно делать после пожаров, которые также наносят северным лесам большой ущерб.

Знаете ли вы, что карибу является рекордсменом по миграции?