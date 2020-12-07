Крокодил поймал гепарда у водопоя: видео

Гид из нацпарка Крюгера (ЮАР) Бусани Мтшали проводил онлайн-сафари для WildEarth & Beyond Phinda и во время эфира заметил самку гепарда с двумя подросшими детенышами, которая находилась неподалеку от водопоя. Вскоре один из детенышей, молодой самец, спустился к водопою и принялся аккуратно лакать воду. Он не заметил (в отличие от прозорливого гида), что в водоеме скрылся в засаде один из самых опасных африканских суперхищников — большой крокодил.

Не прошло и нескольких секунд, как рептилия бросилась на гепарда из воды, быстро и цепко схватила его за шею и уволокла под воду, уплывая все дальше от берега. Еще некоторое время бурление в воде продолжалось, и за ним настороженно наблюдала застывшая на берегу мать молодого самца.

Бусани, которому было горько наблюдать за происходящим, продолжил вести эфир и поделился редким зрелищем со зрителями по всему миру.