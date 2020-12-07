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Звери

Крокодил поймал гепарда у водопоя: видео

Анастасия Крутикова
07 декабря 2020
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Фото: Kruger Sightings / YouTube
Хваленая скорость в этот раз не спасла хищника.

Гид из нацпарка Крюгера (ЮАР) Бусани Мтшали проводил онлайн-сафари для WildEarth & Beyond Phinda и во время эфира заметил самку гепарда с двумя подросшими детенышами, которая находилась неподалеку от водопоя. Вскоре один из детенышей, молодой самец, спустился к водопою и принялся аккуратно лакать воду. Он не заметил (в отличие от прозорливого гида), что в водоеме скрылся в засаде один из самых опасных африканских суперхищников — большой крокодил. 

Не прошло и нескольких секунд, как рептилия бросилась на гепарда из воды, быстро и цепко схватила его за шею и уволокла под воду, уплывая все дальше от берега. Еще некоторое время бурление в воде продолжалось, и за ним настороженно наблюдала застывшая на берегу мать молодого самца. 

Бусани, которому было горько наблюдать за происходящим, продолжил вести эфир и поделился редким зрелищем со зрителями по всему миру.

Сотрудники парка Крюгера отмечают, что «иногда природа бывает суровой и сложной для нашего понимания». Хотя они бы предпочли, чтобы подобные сцены имели более счастливые концовки, у каждого животного есть своя роль в «круговороте жизни».

Посмотрите жутковатое видео ночной охоты руконожки. 

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