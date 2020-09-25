Кровавая защита рогатой ящерицы

Обитающие в США рогатые, или жабовидные ящерицы (Phrynosoma) используют самые разные механизмы защиты от врагов. Когда рептилии этого рода угрожает опасность, прежде всего, она замирает, пытаясь слиться с землей за счет своей окраски. Если же это не помогает, и враг подходит к ней слишком близко, то ящерица начинает передвигаться короткими перебежками, изредка останавливаясь. Такая тактика нужна для того, чтобы запутать хищника.

Случается, что и таким поведением рогатой ящерице не удается прогнать неприятеля. В этом случае она начинает раздуваться, обнажая свои шипы, чтобы казаться более крупной. Однако самый интересный защитный механизм жабовидные ящерицы (как минимум четыре вида из этого рода) используют лишь в крайне опасных моментах.

Попав в безвыходную ситуацию, рептилия может выстрелить кровью из уголков глаз на расстояние до пяти метров. Это осуществляется благодаря перекрытию оттока крови из головы, отчего в ней повышается кровяное давление, которое вызывает разрыв крошечных сосудов вокруг век. Такое действие сбивает с толку хищника, а вкус крови ящерицы часто оказывается неприятен ему, особенно если он принадлежит к семейству кошачьих или псовых. Впрочем, на хищных птиц такая защита не оказывает никакого влияния, поэтому жабовидные ящерицы легко могут стать их добычей.