Крупнейший отлов черепах: два браконьера продали 4 тысячи пресмыкающихся за полгода

У подозреваемых были обнаружены сотни черепах, стоимость которых на черном рынке составляет около 200 тысяч долларов. По данным FWC, Бозенберг и Клемонс за последние шесть месяцев выловили и незаконно продали более 4 тысяч морских животных. За пресмыкающихся продавцы получали не только наличные деньги, но и продукцию с марихуаной. Из-за истощения популяции черепах, преступникам пришлось расширить зону отлова до других районов штата, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Браконьеры торговали десятками видов морских черепах, среди которых была редчайшая атлантическая ридлея (Lepidochelys kempii). Череп и панцирь этого животного также оказались в числе изъятых правоохранителями вещдоков.

FWC сообщает, что более 600 пресмыкающихся были возвращены в дикую природу, а две дюжины были помещены в карантин и выпущены позднее. По данным агентства, незаконное обогащение путём использования дикой природы занимает четвёртое место после продаж оружия, наркотиков и контрабандного ввоза людей.