Крыса-сапер с почетом уходит на пенсию

Самец гамбийской хомяковой крысы (Cricetomys gambianus) по кличке Магава на протяжении года «посещал школу» при организации Apopo, которая базируется в Танзании и с 1990-х годов обучает животных искать мину. Получив сертификат, он приступил к работе в Камбодже и за свою пятилетнюю карьеру обнаружил 71 мину и еще десятки неразорвавшихся снарядов.

Магава весит 1,2 кг и имеет длину 70 см. Этот вид крыс крупнее многих других, но все равно этих габаритов не достаточно, чтобы мина среагировала. Четвероногий сапер способен обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут; у человека с металлоискателем это занимает от одного до четырех дней. В сентябре прошлого года Магава получил Золотую медаль PDSA, которую называют «Георгиевским крестом для животных», став первой крысой, удостоенной этой награды.