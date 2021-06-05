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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Звери

Крыса-сапер с почетом уходит на пенсию

Анастасия Баринова
05 июня 2021
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Фото: PDSA
Животное получило за героизм золотую медаль.

Ученые давно обнаружили, что некоторые виды грызунов можно использовать для поиска мин и оставшихся в земле снарядов. Их обучают реагировать на определенные химические соединения, которые содержатся во взрывчатых веществах, и благодаря этому они игнорируют обычный металлолом. Найдя взрывчатку, они начинают рыть землю, и тогда к работам уже подключаются саперы. 

Самец гамбийской хомяковой крысы (Cricetomys gambianus) по кличке Магава на протяжении года «посещал школу» при организации Apopo, которая базируется в Танзании и с 1990-х годов обучает животных искать мину. Получив сертификат, он приступил к работе в Камбодже и за свою пятилетнюю карьеру обнаружил 71 мину и еще десятки неразорвавшихся снарядов. 

Магава весит 1,2 кг и имеет длину 70 см. Этот вид крыс крупнее многих других, но все равно этих габаритов не достаточно, чтобы мина среагировала. Четвероногий сапер способен обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут; у человека с металлоискателем это занимает от одного до четырех дней. В сентябре прошлого года Магава получил Золотую медаль PDSA, которую называют «Георгиевским крестом для животных», став первой крысой, удостоенной этой награды.

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Сейчас Магаве – семь лет, и для крыс это преклонный возраст. Кураторы приняли решение, что ему пора на пенсию. Недавно группа молодых крыс получила сертификат и вскоре приступит к поиску мин в Камбодже. Магава останется на своем посту еще несколько недель, чтобы помочь новобранцам освоиться.

Считается, что в Камбодже за время военного конфликта 1970-х годов было установлено до шести миллионов мин. С того времени, как к их поискам стали привлекать грызунов, те нашли больше 60 000 мин и неразорвавшихся снарядов, очистив территорию площадью около 25 миллионов квадратных метров.

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