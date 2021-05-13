«Крысиная столица США» выпускает на улицы множество бездомных кошек

От грызунов страдают многие населенные пункты мира, но в США первое место уже в шестой раз подряд занимает Чикаго. В рейтинге, который ежегодно составляют санитарные службы, первая пятерка также сформирована Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Вашингтоном и Сан-Франциско. В этом году Чикаго решил предпринять новую стратегию по борьбе с грызунами. Помощь в этом окажет приют для животных «Tree House Humane Society», который уже разработал программу «Кошки за работой» (Cats at Work).

Специалисты отлавливают бездомных котов и кошек, стерилизуют их, а затем выпускают на улицы. С 2012 года приют направил на борьбу с крысами тысячу таких животных, а теперь, при поддержке города, масштаб может быть увеличен. В каждое жилое или коммерческое помещение, где необходимо уничтожить крыс, будет запущено две-три кошки одновременно. Владельцы этой недвижимости гарантируют, что обеспечат охотникам доступ к свежей воде, укрытиям для отдыха и медицинской помощи. Также кошки должны иметь возможность получать полноценное питание – одних крыс им не достаточно. Желающие принять участие в этой программе горожане могут оставить заявку онлайн.