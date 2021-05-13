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Звери

«Крысиная столица США» выпускает на улицы множество бездомных кошек

Анастасия Баринова
13 мая 2021
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Фото: Patrick J. Cain / Flickr
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Фото: Tree House Humane Society
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Фото: Tree House Humane Society
Чикаго оказался осажден полчищами грызунов.

От грызунов страдают многие населенные пункты мира, но в США первое место уже в шестой раз подряд занимает Чикаго. В рейтинге, который ежегодно составляют санитарные службы, первая пятерка также сформирована Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Вашингтоном и Сан-Франциско. В этом году Чикаго решил предпринять новую стратегию по борьбе с грызунами. Помощь в этом окажет приют для животных «Tree House Humane Society», который уже разработал программу «Кошки за работой» (Cats at Work).

Специалисты отлавливают бездомных котов и кошек, стерилизуют их, а затем выпускают на улицы. С 2012 года приют направил на борьбу с крысами тысячу таких животных, а теперь, при поддержке города, масштаб может быть увеличен. В каждое жилое или коммерческое помещение, где необходимо уничтожить крыс, будет запущено две-три кошки одновременно. Владельцы этой недвижимости гарантируют, что обеспечат охотникам доступ к свежей воде, укрытиям для отдыха и медицинской помощи. Также кошки должны иметь возможность получать полноценное питание – одних крыс им не достаточно. Желающие принять участие в этой программе горожане могут оставить заявку онлайн. 

Представители приюта отмечают, что там, где это уже было сделано, кошки нередко становились домашними любимцами, порой даже с собственными страницами в соцсетях. И они успешно справляются со своей основной задачей, поймав или распугав всех крыс.

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По словам специалистов, эти меры стали особенно необходимыми с 2020 года: когда из-за пандемии закрылось множество точек общепита, крысы лишились привычных источников пищи, стали более агрессивными и еще активнее распространились по городу. 

Зато в Индии крысам поклоняются: узнайте, почему.

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