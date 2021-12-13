Кто победит в битве между динго и волком?

Исследователи во главе с Юаном Ричи, директором Экологического общества Австралии, задались вопросом, кто победит в схватке волка и динго – самых известных диких псовых. Их статья вышла в рамках сериала «Кто выиграет?», в котором эксперты по дикой природе придумывают гипотетические битвы между хищниками.
Прежде, чем рассмотреть дуэлянтов подробно, нужно ответить на важный вопрос, какой волк и какой динго? Ученые пишут, что таксономия (то есть то, как как мы описываем биоразнообразие Земли) остается спорной для обоих этих животны.
Некоторые эксперты считают динго отдельным видом, а другие – нет. В свою очередь, сами динго очень различаются по размеру и внешнему виду, в зависимости от того, живут ли они в горных, лесных или пустынных районах Австралии. Что касается волков, то есть обыкновенные, североамериканские, мексиканские, евразийские, гималайские и еще множество подвидов этих хищников.
Ученые предположили, как могла бы сложиться битва между обыкновенным волком и динго из гористой местности в Австралии. У диких собак драки происходят по многим причинам: они могут отстаивать главенство в стае, сражаться за самку или биться за свою территорию.
Динго и волки — социальные и интеллектуальные виды, способные к сложному поведению и решению проблем. Североамериканские волки относятся к гипер-плотоядным животным: они питаются преимущественно мясом, в том числе таких крупных животных, как олень и лось.
Динго — всеядные животные с широким рационом. Они едят практически все: от фруктов до мелких и крупных позвоночных — могут поедать не только козы и оленей, но и запросто охотиться на ящериц, птиц, вомбатов и кенгуру.
Динго до европейского вторжения, вероятно, занимали всю континентальную Австралию. Считается, что помимо людей волк когда-то был самым распространенным млекопитающим в мире. Причем, он и его подвиды встречались на большей части территории Европы, Азии, Северной и Центральной Америки. Но, как и в случае с динго, люди стали причиной значительного сокращения популяции и ареала волков.
Эксперты утверждают, что одно из решающих значений в том, кто окажется сильнее в схватке, сыграет местность арены. Динго и волки способны передвигаться с огромной скоростью в течение длительного времени, особенно, на открытой местности. Оба могут развивать максимальную скорость в диапазоне 50-60 километров в час.
Динго должны иметь преимущество на местности с неоднородным ландшафтом с множеством препятствия и на крутой местности. Обычно эти собаки весят от 15 до 20 кг, в то время как волки — от 30 до 65 кг, а некоторые самцы — до 80 кг. Однако динго гибче и маневреннее: были случаи, когда они прыгали на высоту более двух метров и карабкались по заборам, что делает их во многих отношениях похожими на кошек.
Но если бой шел бы на открытым пространстве, динго пришлось бы значительно сложнее. Волк имеет преимущество не только в весе, но и в росте (около 65-80 сантиметров в холке против 45-60 у динго), а также имеет более мощный коэффициент укуса (сила укуса относительно массы тела) — 136 по сравнению с 108 у динго.
Тем не менее, и на открытом пространстве динго мог бы иметь определенные шансы, бросившись под ноги высокому волку и атакуя его уязвимый живот, либо вцепившись в шею.
Последний фактор, который следует учитывать, одиночный ли это бой, или в схватке участвуют больше двух животных. Динго, как и волки, могут встречаться по отдельности или группами.
Динго обычно обитают поодиночке, парами или небольшими стаями по несколько особей, но иногда их можно найти в гораздо более крупных, менее социально сплоченных группах из десяти или более особей. Волки тоже могут встречаться стаями до 20 и более особей.
В случае драки стаи против стаи, волки будут слишком сильны, но, если одному волку не повезет натолкнуться на стаю динго, ситуация изменится очень сильно.
Вопреки распространенному мнению, волки и динго, как правило, представляют небольшой риск для людей. Домашние и одичавшие собаки гораздо опаснее. По оценкам экспертов, ежегодно во всем мире собаки кусают и травмируют десятки миллионов людей. Считается, что только в США ежегодно от укусов собак пострадало около 4,5 миллионов человек.
Волки и динго не представляют угрозы друг для друга. Самый значимый риск для них — продолжения разрушения среды их обитание, а также охота и преследование со стороны людей. Как и другие высшие хищники, динго и волки играют важную роль в наших экосистемах и во многих случаях имеют глубокое культурное значение для коренных народов, заключают исследователи.