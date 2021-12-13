Кто победит в битве между динго и волком?

Исследователи во главе с Юаном Ричи, директором Экологического общества Австралии, задались вопросом, кто победит в схватке волка и динго – самых известных диких псовых. Их статья вышла в рамках сериала «Кто выиграет?», в котором эксперты по дикой природе придумывают гипотетические битвы между хищниками.

Прежде, чем рассмотреть дуэлянтов подробно, нужно ответить на важный вопрос, какой волк и какой динго? Ученые пишут, что таксономия (то есть то, как как мы описываем биоразнообразие Земли) остается спорной для обоих этих животны.

Некоторые эксперты считают динго отдельным видом, а другие – нет. В свою очередь, сами динго очень различаются по размеру и внешнему виду, в зависимости от того, живут ли они в горных, лесных или пустынных районах Австралии. Что касается волков, то есть обыкновенные, североамериканские, мексиканские, евразийские, гималайские и еще множество подвидов этих хищников.

Ученые предположили, как могла бы сложиться битва между обыкновенным волком и динго из гористой местности в Австралии. У диких собак драки происходят по многим причинам: они могут отстаивать главенство в стае, сражаться за самку или биться за свою территорию.