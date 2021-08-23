Кто такие щетинохвостые бетонги и зачем их спасать

Австралийские экологи пытаются восстановить популяцию щетинохвостых беттонгов (Bettongia penicillata). Этих представителей сумчатых также называют войли, или щетинохвостый кенгуру. Вид находится на грани исчезновения: для животного с длиной тела до 38 см и массой до 6 кг опасными врагами являются все инвазивные виды, завезенные в Австралию – от лис до кошек. Кроме того, сокращается их естественная среда обитания.
В настоящее время численность войли в природе не превышает 15 000 особей, и во многих исторических областях они практически исчезли. В частности, на Северной территории их не видели уже 60 лет, но теперь ситуация должна измениться. Недавно экологи выпустили 22 самок и 22 самцов на земли природного заповедника Newhaven Wildlife Sanctuary. В этом парке осуществляется строгий надзор за численностью и видовым разнообразием его обитателей, и инвазивных животных здесь нет. Кенгуру со всей осторожностью доставили чартерными самолетами. Около 30 сородичей уже прибыли туда ранее, и в общей сложности популяция войли в заповеднике насчитывает 70 особей.
Исчезновение щетинохвостых бетонгов из их привычных мест приводит к нарушению экологической цепочки. В австралийских почвах мало фосфора, и растения живут в симбиозе с грибами, которые селятся на их корнях. Грибы таким образом получают органические вещества, давая взамен минеральные. Связь высших растений и грибов настолько важна, что лесники, восстанавливая погибшие леса, в обязательном порядке вносят в почву микоризные грибы. Войли помогают в этом: они питаются грибами, чьи споры затем проходят через кишечник животных и, обогащенные органикой, на новом месте дают большую всхожесть. Также в рацион войли входят клубни растений, и в поисках пищи они разрыхляют землю: за год один зверек перекапывает шесть тонн почвы.
Помимо того, в шерсти у основания хвоста миниатюрных кенгуру живут жуки-навозники, которые откладывают яйца в продукты их жизнедеятельности. Закапывая навоз в землю, жуки доставляют споры грибов прямо к корням растений.
Ученые надеются, что инициатива по возвращению войли в их естественную среду обитания пойдет на пользу природе, а сами животные будут здесь успешно размножаться. К некоторым особям прикреплены ошейники для отслеживания их перемещений.
Другие австралийские эндемики, короткомордые кенгуру Bettongia lesueur, тоже нуждаются в защите, но в этом случае экологи решились на необычный эксперимент: их с самого детства учат защищаться от кошек.