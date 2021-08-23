Кто такие щетинохвостые бетонги и зачем их спасать

Австралийские экологи пытаются восстановить популяцию щетинохвостых беттонгов (Bettongia penicillata). Этих представителей сумчатых также называют войли, или щетинохвостый кенгуру. Вид находится на грани исчезновения: для животного с длиной тела до 38 см и массой до 6 кг опасными врагами являются все инвазивные виды, завезенные в Австралию – от лис до кошек. Кроме того, сокращается их естественная среда обитания.

В настоящее время численность войли в природе не превышает 15 000 особей, и во многих исторических областях они практически исчезли. В частности, на Северной территории их не видели уже 60 лет, но теперь ситуация должна измениться. Недавно экологи выпустили 22 самок и 22 самцов на земли природного заповедника Newhaven Wildlife Sanctuary. В этом парке осуществляется строгий надзор за численностью и видовым разнообразием его обитателей, и инвазивных животных здесь нет. Кенгуру со всей осторожностью доставили чартерными самолетами. Около 30 сородичей уже прибыли туда ранее, и в общей сложности популяция войли в заповеднике насчитывает 70 особей.