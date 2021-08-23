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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Кто такие щетинохвостые бетонги и зачем их спасать

Анастасия Баринова
23 августа 2021
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Фото: Australian Wildlife Conservancy
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Фото: Australian Wildlife Conservancy
Австралийские экологи перевезли животных на защищенные территории.

Австралийские экологи пытаются восстановить популяцию щетинохвостых беттонгов (Bettongia penicillata). Этих представителей сумчатых также называют войли, или щетинохвостый кенгуру. Вид находится на грани исчезновения: для животного с длиной тела до 38 см и массой до 6 кг опасными врагами являются все инвазивные виды, завезенные в Австралию – от лис до кошек. Кроме того, сокращается их естественная среда обитания.

В настоящее время численность войли в природе не превышает 15 000 особей, и во многих исторических областях они практически исчезли. В частности, на Северной территории их не видели уже 60 лет, но теперь ситуация должна измениться. Недавно экологи выпустили 22 самок и 22 самцов на земли природного заповедника Newhaven Wildlife Sanctuary. В этом парке осуществляется строгий надзор за численностью и видовым разнообразием его обитателей, и инвазивных животных здесь нет. Кенгуру со всей осторожностью доставили чартерными самолетами. Около 30 сородичей уже прибыли туда ранее, и в общей сложности популяция войли в заповеднике насчитывает 70 особей.

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Исчезновение щетинохвостых бетонгов из их привычных мест приводит к нарушению экологической цепочки. В австралийских почвах мало фосфора, и растения живут в симбиозе с грибами, которые селятся на их корнях. Грибы таким образом получают органические вещества, давая взамен минеральные. Связь высших растений и грибов настолько важна, что лесники, восстанавливая погибшие леса, в обязательном порядке вносят в почву микоризные грибы. Войли помогают в этом: они питаются грибами, чьи споры затем проходят через кишечник животных и, обогащенные органикой, на новом месте дают большую всхожесть. Также в рацион войли входят клубни растений, и в поисках пищи они разрыхляют землю: за год один зверек перекапывает шесть тонн почвы.

Помимо того, в шерсти у основания хвоста миниатюрных кенгуру живут жуки-навозники, которые откладывают яйца в продукты их жизнедеятельности. Закапывая навоз в землю, жуки доставляют споры грибов прямо к корням растений.

Ученые надеются, что инициатива по возвращению войли в их естественную среду обитания пойдет на пользу природе, а сами животные будут здесь успешно размножаться. К некоторым особям прикреплены ошейники для отслеживания их перемещений.

Другие австралийские эндемики, короткомордые кенгуру Bettongia lesueur, тоже нуждаются в защите, но в этом случае экологи решились на необычный эксперимент: их с самого детства учат защищаться от кошек.

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