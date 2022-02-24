Кто такой кенгуровый прыгун Стефенса и чем он обрадовал ученых

Численность редких зверьков медленно восстанавливается.

Кенгуровый прыгун Стефенса (Dipodomys stephensi), эндемик Южной Калифорнии, в последние годы считался уязвимым видом. Недавно ученые зафиксировали стабильный рост популяции, и теперь статус пересмотрен: грызун отнесен к видам, «близким к уязвимому положению». До благополучия еще далеко, но и это – большой шаг по сохранению уникальных животных.

Прыгун Стефенса входит в семейство мешотчатых крыс (Heteromyidae). Все представители семейства живут только на американском континенте, и внешне они напоминают песчанок, мышовок и тушканчиков. Их задние ноги значительно длиннее передних за счет костей плюсны и пальцев, число которых уменьшено до четырех: это обеспечивает им великолепные прыжковые способности. При медленном передвижении они опускаются на все четыре конечности, а при быстром опираются на пальцы задних ног. Животные ведут ночной образ жизни, их глаза хорошо приспособлены к темноте.

Hoppy news! The @USFWS announced the reclassification of the Stephens’ kangaroo rat from endangered to threatened. SDZWA is proud to have played a part in the over 30 year recovery effort of the species in partnership with federal, state, & local partners: https://t.co/2xBxbihWNC pic.twitter.com/okv209kVxd — San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) February 18, 2022

Прыгуны вырастают до 277-300 мм (хвост – в два раза длиннее), при этом имеют средний вес около 67 г. Их основным блюдом являются семена, и эта особенность делает зверьков важным звеном экосистемы. Грызуны активно роют норы и углубления, куда прячут семена, способствуя таким образом рыхлению почвы и распространению растений.

Утрата среды обитания стала главным фактором сокращения их численности: по местности, ранее им подходившей, теперь проложены дороги, и прыгунам негде искать пропитание. Кроме того, они гибнут под колесами машин.

Фото: B. "Moose" Peterson / USFWS

Даже вблизи заповедных территорий грызунам нелегко: ночное освещение дезориентирует их. Важным шагом, который помог численности животных восстановиться, стала работа экологов с местным населением: людей попросили меньше включать уличный свет в темное время суток. Этого можно достигнуть за счет установки датчиков, которые делают освещение неактивным, когда оно не нужно. Многие также согласились не выпускать кошек по ночам на улицу.

И еще одним фактором стало возвращение крупного рогатого скота на выпас: оказалось, что прыгунам Стефенса не подходят луга с высокой травой, им нужны вытоптанные поля.

Природоохранные службы США, занимаясь мониторингом численности животных, уже в 2020 году предложили переквалифицировать статус прыгуна Стефенса, и недавно это решение было окончательно принято. Радуясь, что животных стало немного больше, защитники природы планируют и дальше работать им во благо, стараясь сделать среду более дружелюбной.

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