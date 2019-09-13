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Звери

«Кто ты такая?» Разгадан давний секрет когтистой лягушки

13 сентября 2019
Когтистая лягушка Фрейзера
Фото: Edward L. Stanley
Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета МакМастера раскрыла многовековую загадку когтистой лягушки Фрейзера, необычного и неуловимого вида из Африки.

Два экземпляра лягушки (с характерными когтями на задних лапах и небольшими костными выростами на нёбе), были найдены британским зоологом Луи Фрейзером в 1852 году и размещены в лондонском Музее естествознания (NHM).

В 1905 году этих амфибий выделили в отдельный вид и нарекли «когтистыми лягушками Фрейзера», но вопрос о положении на эволюционном дереве и географическом распределении оставался открытым больше века. 

Ответ нашли современные исследователи: они определили специфику вида не только по анатомии и внешним признакам, но по ДНК, применив тот же метод, что используется для секвенирования геномов неандертальцев. Данные ДНК-тестов и компьютерных томограмм сравнили с геномом 29 других видов из рода Xenopus. Учёные установили точное место лягушки в эволюционной ветке ей подобных.

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Сколько отличий вы найдёте между Х.fraseri из Ганы (центральный ряд по вертикали) и X.fischbergi из Нигерии.

Вдобавок учёным улыбнулась удача не только в лаборатории, но и в полях: им удалось поймать несколько новых особей в жарких и засушливых районах северного Камеруна и северной Ганы.

«Получение ДНК из образцов, которые хранились заспиртованными в течение более ста лет, – это то, что стало достижимым только в последние несколько десятилетий. Последние достижения в области выделения и секвенирования ДНК позволяют нам пересматривать образцы и оспаривать предположения, сделанные в прошлом», – заключил участник исследования Джефф Стрейхер.

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Xenopus fraseri
Фото: Trustees Natural History Museum 2019
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