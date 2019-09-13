«Кто ты такая?» Разгадан давний секрет когтистой лягушки

Два экземпляра лягушки (с характерными когтями на задних лапах и небольшими костными выростами на нёбе), были найдены британским зоологом Луи Фрейзером в 1852 году и размещены в лондонском Музее естествознания (NHM).
В 1905 году этих амфибий выделили в отдельный вид и нарекли «когтистыми лягушками Фрейзера», но вопрос о положении на эволюционном дереве и географическом распределении оставался открытым больше века.
Ответ нашли современные исследователи: они определили специфику вида не только по анатомии и внешним признакам, но по ДНК, применив тот же метод, что используется для секвенирования геномов неандертальцев. Данные ДНК-тестов и компьютерных томограмм сравнили с геномом 29 других видов из рода Xenopus. Учёные установили точное место лягушки в эволюционной ветке ей подобных.
Вдобавок учёным улыбнулась удача не только в лаборатории, но и в полях: им удалось поймать несколько новых особей в жарких и засушливых районах северного Камеруна и северной Ганы.
«Получение ДНК из образцов, которые хранились заспиртованными в течение более ста лет, – это то, что стало достижимым только в последние несколько десятилетий. Последние достижения в области выделения и секвенирования ДНК позволяют нам пересматривать образцы и оспаривать предположения, сделанные в прошлом», – заключил участник исследования Джефф Стрейхер.