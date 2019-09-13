«Кто ты такая?» Разгадан давний секрет когтистой лягушки

Два экземпляра лягушки (с характерными когтями на задних лапах и небольшими костными выростами на нёбе), были найдены британским зоологом Луи Фрейзером в 1852 году и размещены в лондонском Музее естествознания (NHM).

В 1905 году этих амфибий выделили в отдельный вид и нарекли «когтистыми лягушками Фрейзера», но вопрос о положении на эволюционном дереве и географическом распределении оставался открытым больше века.

Ответ нашли современные исследователи: они определили специфику вида не только по анатомии и внешним признакам, но по ДНК, применив тот же метод, что используется для секвенирования геномов неандертальцев. Данные ДНК-тестов и компьютерных томограмм сравнили с геномом 29 других видов из рода Xenopus. Учёные установили точное место лягушки в эволюционной ветке ей подобных.