Кто выше: как тигр и медведь соперничают за территорию

По словам специалиста, Чудовище ходит вдоль всей Пихцы, а медведю большой территории не нужно. У него есть участок в несколько десятков километров с обилием корма.

Готванский рассказал, что мониторинг территории проходил в непростых условиях «при температуре воздуха +35 °C и полчищ всякого рода гнуса». Специалисту удалось добраться только до семи ловушек, пройдя около 95 километров. Всего на территории национального парка «Анюйский» расставлены около 70 устройств.