Кто выше: как тигр и медведь соперничают за территорию

Сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский рассказал о результатах мониторинга территорий Анюйского национального парка. В распоряжении исследователей оказались кадры, сделанные в мае фотоловушкой, установленной в бассейне реки Пихца.
На кадрах оказались тигр по кличке Чудовище и большой бурый медведь, который не уступает полосатому хищнику в размерах. Животные облюбовали одно и то же дерево и по очереди пометили его.
По словам специалиста, Чудовище ходит вдоль всей Пихцы, а медведю большой территории не нужно. У него есть участок в несколько десятков километров с обилием корма.
Готванский рассказал, что мониторинг территории проходил в непростых условиях «при температуре воздуха +35 °C и полчищ всякого рода гнуса». Специалисту удалось добраться только до семи ловушек, пройдя около 95 километров. Всего на территории национального парка «Анюйский» расставлены около 70 устройств.