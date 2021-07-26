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Звери

Кто выше: как тигр и медведь соперничают за территорию

National Geographic Россия
26 июля 2021
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Медведь-гигант и тигр по кличке Чудовище из Национального парка «Анюйский» попали в объектив фотоловушки.

Сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский рассказал о результатах мониторинга территорий Анюйского национального парка. В распоряжении исследователей оказались кадры, сделанные в мае фотоловушкой, установленной в бассейне реки Пихца.

На кадрах оказались тигр по кличке Чудовище и большой бурый медведь, который не уступает полосатому хищнику в размерах. Животные облюбовали одно и то же дерево и по очереди пометили его.

«Этот крупный медведь живет здесь давно. Его ни с кем не спутаешь из-за роста и мощи. А тигр, ставший уже знаменитостью, Чудовище, Сравнивая фотографии, в том числе, можно понять насколько медведь близок к исполинскому размеру тигра. Тем не менее, они много лет делят эту территорию, обходясь без конфликтов. Только щеголяют друг перед другом, пытаясь оставить свои пахучие метки на, так называемом, почтовом дереве один выше другого», – Алексей Готванский.

По словам специалиста, Чудовище ходит вдоль всей Пихцы, а медведю большой территории не нужно. У него есть участок в несколько десятков километров с обилием корма.

Готванский рассказал, что мониторинг территории проходил в непростых условиях «при температуре воздуха +35 °C и полчищ всякого рода гнуса». Специалисту удалось добраться только до семи ловушек, пройдя около 95 километров. Всего на территории национального парка «Анюйский» расставлены около 70 устройств.

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