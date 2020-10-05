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Звери

Куда исчезают бивни африканских слонов?

Софья Демьянец
05 октября 2020
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Полагалось также, что бивни павших африканских слонов забирали охотники
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Однако бивни погибших слонов Африки пропадают потому, что ими восполняют нехватку минеральных веществ африканские дикобразы, которые в сезон дождей не имеют иного источника минералов
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Африканцы не понимали, почему не могут обнаружить бивни умерших слонов – тогда появилась легенда о том, что слоны уходят умирать на слоновье кладбище
В саваннах и джунглях Африки не находят слоновьи бивни, поскольку их съедают дикобразы.

Немногие знают, что в африканских саваннах и джунглях нельзя найти бивни умерших слонов. Возникает закономерный вопрос, куда же исчезают их бивни?

В качестве одного из вариантов ответа появилась даже легенда, согласно которой слоны отправляются умирать на таинственные слоновьи кладбища. Также подозрения пали и на охотников за бивнями слонов. Однако разгадка оказалась совершенно непредсказуемой.

В 20-м веке удалось установить, что слоновьи бивни съедают африканские дикобразы. Эти растительноядные животные нуждаются в постоянной минеральной подкормке. Но во время сезона дождей сильные ливни вымывают из почвы минеральные вещества, поэтому звери вынуждены искать другой источник минералов. А поскольку дикобразы выходят на поиски пищи по ночам, то причина, по которой пропадают бивни, долго оставалась неизвестной.

Узнайте, что известно на данный момент про экологическую катастрофу на Камчатке.

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