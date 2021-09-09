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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Звери

Куда тащат на носилках огромных черепах?

Московский зоопарк
09 сентября 2021
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Фото: Московский зоопарк
Немного закулисья из жизни Московского зоопарка.

Многие поклонники Московского зоопарка уже провожать осень и встречать весну вместе с ними – по-медвежьи. Мохнатые обитатели ложатся в спячку с зимними холодами и просыпаются, когда сходит снег. Это неизменно большое событие, которое освещают в зоопарке.

А как мы там встречают и провожают лето? Очень просто – с черепахами. Когда ночью стабильно устанавливается выше +13-+15, они отправляются в лето – на зеленые лужайки подле Террариума. А вот когда начинаются заморозки, черепах переносят в зиму – в теплые вольеры павильона Птицы и бабочки.

Да, именно так – черепах несут. На носилках. С помощью большого числа сотрудников.

Всего «мигрирующих» черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории Зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице с носилками.

Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы панцирным пассажирам было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии – не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно.

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Зимние квартиры для черепах весьма уютны. Там есть обширный бассейн, регулярный душ, полноценный рацион и доверенные киперы. А еще птицы! Черепахи недаром переезжают именно в павильон Птиц и бабочек – там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки. 

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк
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