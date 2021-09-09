Куда тащат на носилках огромных черепах?

Многие поклонники Московского зоопарка уже провожать осень и встречать весну вместе с ними – по-медвежьи. Мохнатые обитатели ложатся в спячку с зимними холодами и просыпаются, когда сходит снег. Это неизменно большое событие, которое освещают в зоопарке.

А как мы там встречают и провожают лето? Очень просто – с черепахами. Когда ночью стабильно устанавливается выше +13-+15, они отправляются в лето – на зеленые лужайки подле Террариума. А вот когда начинаются заморозки, черепах переносят в зиму – в теплые вольеры павильона Птицы и бабочки.

Да, именно так – черепах несут. На носилках. С помощью большого числа сотрудников.