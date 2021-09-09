Куда тащат на носилках огромных черепах?

Многие поклонники Московского зоопарка уже провожать осень и встречать весну вместе с ними – по-медвежьи. Мохнатые обитатели ложатся в спячку с зимними холодами и просыпаются, когда сходит снег. Это неизменно большое событие, которое освещают в зоопарке.
А как мы там встречают и провожают лето? Очень просто – с черепахами. Когда ночью стабильно устанавливается выше +13-+15, они отправляются в лето – на зеленые лужайки подле Террариума. А вот когда начинаются заморозки, черепах переносят в зиму – в теплые вольеры павильона Птицы и бабочки.
Да, именно так – черепах несут. На носилках. С помощью большого числа сотрудников.
Всего «мигрирующих» черепах пятеро: сейшельская, две галапагосские и две шпороносные. Чтобы поднять самых больших, нужно около пяти человек. Сначала черепах бережно грузят на носилки, затем едут по территории Зоопарка на тележках, а затем снова поднимаются по лестнице с носилками.
Процесс переезда деликатен и максимально быстр, чтобы панцирным пассажирам было комфортно. К тому же побыть некоторое время в перевернутом состоянии – не проблема для них. В природе это случается относительно регулярно.
Зимние квартиры для черепах весьма уютны. Там есть обширный бассейн, регулярный душ, полноценный рацион и доверенные киперы. А еще птицы! Черепахи недаром переезжают именно в павильон Птиц и бабочек – там с ними территорию мирно делят никобарские голуби, павлиньи фазаны и дружелюбные перепелки.