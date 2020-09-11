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Лабрадудли оказались в большей степени пуделями, чем лабрадорами

National Geographic Россия
11 сентября 2020
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Фото: needpix.com
Ученые обнаружили это, исследовав ДНК выведенной в прошлом веке породы собак.

В 1989 году австралиец Уолли Конрон скрестил лабрадора с пуделем для получения короткошерстной неаллергенной собаки-поводыря для слепого мужчины. О том, как появилось странное название лабрадудль и почему Конрон ненавидит свое творение, мы рассказывали в сентябре прошлого года. 

Теперь исследователи изучили генетику лабрадудля и обнаружили, что в этих собаках больше от пуделей, чем от лабрадоров. В последние годы собаководы все чаще экспериментируют со скрещиванием представителей разных пород. Это привело к появлению множества гибридов, начиная от шнудля (помесь шнауцера и пуделя) и заканчивая морки (помесь мальтийского и йоркширского терьеров. 

Доктор Элейн Острандер из Национального института исследования генома человека в США и ее коллеги попытались выяснить, как создаются новые породы на примере лабрадудля. Они сравнили последовательность ДНК в более чем 150 000 случайных позициях в геномах этих собак с такими же позициями в геномах лабрадоров и пуделей. 

Они также изучили эти позиции у английских кокер-спаниелей, американских кокер-спаниелей и ирландских спаниелей, а также у помесей первого поколения между лабрадорами и пуделями.

Результаты показали, что первое потомство лабрадоров и пуделей представляет собой смесь родительских пород в соотношении 50×50. Однако дальнейшее скрещивание лабрадудлей между собой изменило эту расстановку. 

«Мы не ожидали, что лабрадудль сохранит огромное количество генома пуделя и потеряет значительную часть генома лабрадора», — Элейн Острандер.

По словам Острандер, эти результаты можно объяснить пониманием развития породы. Вместо того, чтобы просто разводить потомство лабрадора и стандартного пуделя, собаководы, видимо, все чаще скрещивали лабрадудлей с пуделями, чтобы поддерживать здоровье этих собак и получать низкоаллергенную шерсть пуделя.  

Острандер добавила, что участвовавшие в исследовании лабрадудли находились как минимум в четырех поколениях от первоначального скрещивания лабрадора и пуделя. 

«Стоило ли владельцам лабрадудлей просто купить пуделя? Мы задавались этим вопросом. Лабрадор — отличная семейная собака, любящая детей. Пудели имеют репутацию более сдержанных и отстраненных собак, хотя они и очень умны. Эта комбинация действительно хороша», — заключает Острандер.

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