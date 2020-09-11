Лабрадудли оказались в большей степени пуделями, чем лабрадорами

В 1989 году австралиец Уолли Конрон скрестил лабрадора с пуделем для получения короткошерстной неаллергенной собаки-поводыря для слепого мужчины. О том, как появилось странное название лабрадудль и почему Конрон ненавидит свое творение, мы рассказывали в сентябре прошлого года.

Теперь исследователи изучили генетику лабрадудля и обнаружили, что в этих собаках больше от пуделей, чем от лабрадоров. В последние годы собаководы все чаще экспериментируют со скрещиванием представителей разных пород. Это привело к появлению множества гибридов, начиная от шнудля (помесь шнауцера и пуделя) и заканчивая морки (помесь мальтийского и йоркширского терьеров.

Доктор Элейн Острандер из Национального института исследования генома человека в США и ее коллеги попытались выяснить, как создаются новые породы на примере лабрадудля. Они сравнили последовательность ДНК в более чем 150 000 случайных позициях в геномах этих собак с такими же позициями в геномах лабрадоров и пуделей.

Они также изучили эти позиции у английских кокер-спаниелей, американских кокер-спаниелей и ирландских спаниелей, а также у помесей первого поколения между лабрадорами и пуделями.

Результаты показали, что первое потомство лабрадоров и пуделей представляет собой смесь родительских пород в соотношении 50×50. Однако дальнейшее скрещивание лабрадудлей между собой изменило эту расстановку.