Ленивцы Гоффмана не против, если самки им изменяют

Как известно, все ленивцы крайне малоподвижны. Например, ленивцы Гоффмана (Choloepus hoffmanni) передвигаются со скоростью 0,46 м/сек (если им не угрожает опасность) и большую часть времени проводят, повиснув на ветке вниз головой. В таком положении ленивец питается, спит, спаривается и даже рождается. Однако если в этих ситуациях он прилагает хотя бы какие-то усилия, то когда нужно отвоевать самку у другого самца, ленивец Гоффмана попросту бездействует.

Так, «пригласив» на свою территорию (обычно один самец занимает целое дерево) самку для спаривания, самец будет охранять свою партнершу от других самцов. Но только до тех пор, пока та находится на его территории. Если же она переберется на территорию к другому самцу, то прежний «кавалер» не станет этому препятствовать. Причем, самка может потом вернуться к своему бывшему партнеру, и тот не будет против спариться с ней вновь.

Науке точно неизвестно, почему в отличие от многих млекопитающих ленивцам Гоффмана безразличны измены их самок. Возможно, причина этого, опять же, кроется в стремлении ленивца экономить то небольшое количество энергии, которое он получает, поедая растения, а борьба за самку с другими самцами отнимала бы у него слишком много сил.

Однако у ученых на этот счет есть и другое предположение. Ленивцы Гоффмана, как правило, селятся рядом с местом, где они родились, и живут недалеко (в пределах одного километра) от своих родственников, с которыми зачастую тесно связаны. Поэтому не имеет значения, передаст ли самка детенышам гены своего «кавалера» или его близкого родственника.

Посмотрите, как ящерица пьет воду кожей.