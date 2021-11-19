Ленивый быт тигриного семейства: улов фотоловушки на «Земле леопарда»

Сразу три диких амурских тигра – котята с матерью – были запечатлены крупным планом фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Необычные кадры показывают бессонную ночь тигрицы, которой не дают покоя беспокойные детеныши, играющие с автоматической камерой.
На кадрах, полученных научными сотрудниками «Земли леопарда», видно, что семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Находясь под присмотром фотоловушки, тигрята осматривают территорию и дожидаются мать, которая, вероятно, возвращается с охоты.
На видео тигрятам более года. Впереди их ждет самостоятельная жизнь: тигры покидают мать после полутора лет. Ценность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. Видеокадры дают как много информации о поведенческих особенностях тигров, так и данные о размерах выводка.
На «Земле леопарда» зафиксирован 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность этих хищников среди всех заповедников и нацпарков России.