Ленивый быт тигриного семейства: улов фотоловушки на «Земле леопарда»

Сразу три диких амурских тигра – котята с матерью – были запечатлены крупным планом фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Необычные кадры показывают бессонную ночь тигрицы, которой не дают покоя беспокойные детеныши, играющие с автоматической камерой.

На кадрах, полученных научными сотрудниками «Земли леопарда», видно, что семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Находясь под присмотром фотоловушки, тигрята осматривают территорию и дожидаются мать, которая, вероятно, возвращается с охоты.