Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Ленивый быт тигриного семейства: улов фотоловушки на «Земле леопарда»

National Geographic Россия
19 ноября 2021
001.png
Фото: «Земля леопарда»
Хищники уютно шуршат опавшей листвой и периодически нападают на камеру.

Сразу три диких амурских тигра – котята с матерью – были запечатлены крупным планом фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. Необычные кадры показывают бессонную ночь тигрицы, которой не дают покоя беспокойные детеныши, играющие с автоматической камерой.

На кадрах, полученных научными сотрудниками «Земли леопарда», видно, что семейство краснокнижных кошек собралось на ночлег, укрывшись у скалы в лесу. Находясь под присмотром фотоловушки, тигрята осматривают территорию и дожидаются мать, которая, вероятно, возвращается с охоты.

На видео тигрятам более года. Впереди их ждет самостоятельная жизнь: тигры покидают мать после полутора лет. Ценность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства. Видеокадры дают как много информации о поведенческих особенностях тигров, так и данные о размерах выводка.

На «Земле леопарда» зафиксирован 41 амурский тигр. Это самая высокая плотность этих хищников среди всех заповедников и нацпарков России.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Звезда

Пятнистая любовь: выжившая в ДТП самка леопарда встретила своего избранника

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Снежинка

Взятие зимнего: зачем ехать в Петербург в холодный сезон