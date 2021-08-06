Леопард-новосёл сделал удачное селфи в Приморье: фото

В нацпарке «Земля леопарда» на видео попал новый дальневосточный леопард, которого до этого ни разу не замечали учёные. На ценных кадрах краснокнижный хищник эффектно запечатлён крупным планом в 4K на зеркальный фотоаппарат, оборудованный для автоматической съемки. Видео позволило специалистам идентифицировать «новосёла», который пополнил список обитающих в России дальневосточных леопардов – самых редких в мире.

На видео попал самец возрастом около полутора лет. Сначала пятнистый хищник направляется в сторону фотоловушки, внимательно смотря по сторонам. Приблизившись к камере, он замечает её и на несколько секунд задерживается, с любопытством осматривая незнакомый объект. Выглядит так, будто он намеренно позирует для фото – хищник выбрал удачный ракурс и улыбнулся в камеру.