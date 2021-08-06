Леопард-новосёл сделал удачное селфи в Приморье: фото
В нацпарке «Земля леопарда» на видео попал новый дальневосточный леопард, которого до этого ни разу не замечали учёные. На ценных кадрах краснокнижный хищник эффектно запечатлён крупным планом в 4K на зеркальный фотоаппарат, оборудованный для автоматической съемки. Видео позволило специалистам идентифицировать «новосёла», который пополнил список обитающих в России дальневосточных леопардов – самых редких в мире.
На видео попал самец возрастом около полутора лет. Сначала пятнистый хищник направляется в сторону фотоловушки, внимательно смотря по сторонам. Приблизившись к камере, он замечает её и на несколько секунд задерживается, с любопытством осматривая незнакомый объект. Выглядит так, будто он намеренно позирует для фото – хищник выбрал удачный ракурс и улыбнулся в камеру.
Пятнистому «новичку» уже присвоен персональный идентификационный номер – Leo 191M. Такие номера есть у каждого взрослого дальневосточного леопарда в нацпарке. С помощью специальной программы учёные проанализировали уникальный узор на шкуре хищника, чтобы в дальнейшем узнавать объявившегося хищника «в лицо».
Поскольку Leo 191M обнаружен совсем недавно, он ещё не успел обзавестись именем. Однако животное с таким удачным портфолио может рассчитывать на скорое появление собственного Хранителя леопарда, который даст ему имя. Напомним, что Хранители леопарда становятся своеобразными «крёстными» пятнистых хищников: выбирают своему подопечному имя и следят за его судьбой посредством фото- и видеоматериалов. Титул присваивается за вклад в работу по возрождению популяции редчайшего леопарда как частным лицам, так и организациям.
Редкое видео получил известный фотограф Сергей Горшков при содействии профессиональных гидов «Земли леопарда» и поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
Дальневосточный леопард – самая редкая в мире большая кошка. По последним данным в России зафиксировано 110 этих грациозных хищников. Этого ещё мало для полного восстановления популяции, однако прогресс очевиден: ещё в начале XXI века в дикой природе оставалось всего 35 дальневосточных леопардов.