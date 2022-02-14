Леопард-пенсионер Валера сыграл свадьбу с молодой самкой в Приморье

За любовными играми их застала фотоловушка. Кадрами поделились сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае.

Фотоловушка запечатлела встречу и процесс спаривания 13-летнего самца по имени Валера с молодой самкой. Сотрудники нацпарка отмечают, что средняя продолжительность жизни леопардов в дикой природе составляет 12 лет, однако снимки показывают, что старожил Валера все еще в отличной форме и полон сил.

Валера – рекордсмен по количеству фиксаций автоматическими камерами в нацпарке. Только за последние 6 месяцев ученые получили почти 1000 снимков этого хищника, что говорит о высокой активности зверя, который постоянно обходит свои обширные владения в заповедном лесу.

В свою очередь избранница пятнистого хищника впервые была зарегистрирована именно во время этой фотосессии. Удалось запечатлеть не только процесс спаривания, но и брачные игры леопардов. Валера ответил на заигрывания своей спутницы, принял «невесту», не проявил к ней агрессии или равнодушия. Благодаря этому были сделаны ценные кадры невероятно скрытных животных, а в будущем популяция может пополниться новыми котятами.

Валера и его избранница в нацпарке «Земля леопарда» Фото: «Земля леопарда»

«Благодаря снимкам мы получили ценную информацию как о самом Валере, который показал, что с ним все в порядке, так и о жизни дальневосточных леопардов в целом. На 14-м году зверь продолжает вести полноценную жизнь, что расширяет наши знания об экологии этого подвида леопардов. Успех работы национального парка очевиден. Мы не только наблюдаем положительную динамику численности дальневосточного леопарда, регистрируя каждый год все больше котят, но и видим формирование новых пар», – Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Леопарды могут размножаться в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а после короткой супружеской жизни пара быстро теряет друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются 1-3 котенка, в воспитании которых самец не участвует.

Отмечается, что свое имя Валера получил благодаря своему Хранителю леопарда – хоккейному клубу «Адмирал», игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Идентификационный номер Валеры – Leo 15M, это один из первых леопардов, занесенных в базу данных «Земли леопарда», созданной в 2012 году.

Национальный парк «Земля леопарда» расположен в юго-западной части Приморского края, недалеко от Владивостока. Здесь находится ядро популяции самой редкой в мире крупной кошки – дальневосточного леопарда. Природоохранные меры, принимаемые в нацпарке на протяжении 10 лет, помогли сохранить местную уникальную природу. Охрана от браконьерства, рубок леса и пожаров успешно поддерживает кормовую базу леопарда и амурского тигра. В три раза выросла популяция дальневосточного леопарда – до 110 особей, а плотность амурского тигра стала самой высокой среди нацпарков и заповедников планеты – с 41-й полосатой кошкой.

Посмотрите на брачную ночь других дальневосточных леопардов – за ними тоже подглядывала камера.