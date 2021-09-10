Леопард-плагиатор повторил фото с тигром, получившее мировую известность

На новом видео краснокнижный леопард словно решил повторить международный успех полосатого собрата – он активно трется о дерево о то же самое дерево.
Подойдя к большому стволу, дикий пятнистый хищник опирается на него передними лапами и эффектно вытягивается, точит когти о старую кору. На самом деле, это маркировочное поведение: таким образом леопард метит дерево, оставляя на нём свой запах и визуальную метку когтями – она называется «задир». Однако со стороны может показаться, что леопард пытается повторить известную фотографию с тигром – на манер челленджей в соцсетях.
Напомним, что в 2020 году фотография самки амурского тигра, сделанная на «Земле леопарда» фотографом Сергеем Горшковым при помощи профессиональных гидов нацпарка, победила на престижном фотоконкурсе Wildlife Photographer of the Year. Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 000 работ. Ежегодно ведущие фотохудожники мира представляют там свои работы, а компетентное жюри выбирают лучшие. Новое видео с дальневосточным леопардом ещё раз подтверждает, что лучший художник – это природа.
Потянувшись вволю, дальневосточный леопард отходит от дерева и отправляется по своим делам. Популярность именно этого дерева у потенциальных «звёзд» неслучайна: оно достаточно большое и визуально выделяется из окружающего ландшафта. Такие деревья, а также скалы в особенности привлекают внимание диких животных, которые обычно метят наиболее заметные объекты. Ученые называют данное явление биологическим сигнальным полем.
Получить столь эффектные кадры удаётся нечасто. Они позволяют изучать поведение обитателей «Земли леопарда» и при этом не беспокоить их. Всего в нацпарке установлены 400 фотоловушек, которые приносят учёным терабайты ценнейших фото и видео с редкими животными.
Посмотрите на романтическое свидание двух леопардов в объективе фотоловушки нацпарка.