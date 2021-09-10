Леопард-плагиатор повторил фото с тигром, получившее мировую известность

На новом видео краснокнижный леопард словно решил повторить международный успех полосатого собрата – он активно трется о дерево о то же самое дерево.

Подойдя к большому стволу, дикий пятнистый хищник опирается на него передними лапами и эффектно вытягивается, точит когти о старую кору. На самом деле, это маркировочное поведение: таким образом леопард метит дерево, оставляя на нём свой запах и визуальную метку когтями – она называется «задир». Однако со стороны может показаться, что леопард пытается повторить известную фотографию с тигром – на манер челленджей в соцсетях.