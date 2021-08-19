Леопард подкрадывается к беспечной антилопе: видео

47-летний специалист по хищникам Йохан Кронье отдыхал вместе со своей семьей в парке Kgalagadi Transfrontier на границе ЮАР и Ботсваны. Он знал, что здесь в дневное время шансы увидеть леопардов на охоте возрастают, и выбрал для сафари время около 15:00. Туристам повезло: на дороге они заметили самку леопарда, которая затаилась за песчаным откосом и пристально следила за пасущимся спрингбоком.
Спрингбок, или антилопа-прыгун (Antidorcas marsupialis) вырастает до 90 см в высоту, а весит при этом от 18 до 45 кг. Это единственная настоящая антилопа, обитающая в открытых саваннах Южной Африки. Самой интересной особенностью этого животного является его умение вертикально подпрыгивать на высоту до трех метров – при этом спина антилопы выгибается вверх, а из складки кожи выглядывает белый мех.
По одной из гипотез, таким образом спрингбок подает сигнал об опасности своим сородичам, находящимся вдалеке (кстати, так же делают и сайгаки). Убегая от опасности, антилопа способна развить скорость до 90 км/ч. С такими способностями она относится к наиболее быстрым животным среди всех млекопитающих, конкурируя с вилорогом и гарной за второе место после гепарда.
В свою очередь леопарды бегают со скоростью до 60 км/ч, и настичь стрингбока в погоне они не могут. Поэтому в ход идет другая тактика, которую и демонстрирует героиня видео. Оценив расстояние и все преимущества, которые дает местность, кошка ползком добралась до места выпаса антилопы, скрываясь в невысокой тропе и в тени раскидистого дерева. Там она отдохнула, а заодно оценила дистанцию, на которую ей нужно будет прыжок.
Сперва хищница все же промахнулась, и антилопа бросилась бежать, однако на короткой дистанции охотнице удалось догнать свою жертву. Автор видео рассказал, что после самка отнесла добычу в тень и отправилась к логову, где ее ждали два малыша.
Это – не самое типичное завершение охоты леопардов: чаще они прячут добычу высоко на деревьях, чтобы не привлекать внимания гиен и других любителей легкой наживы.