Леопард подкрадывается к беспечной антилопе: видео

47-летний специалист по хищникам Йохан Кронье отдыхал вместе со своей семьей в парке Kgalagadi Transfrontier на границе ЮАР и Ботсваны. Он знал, что здесь в дневное время шансы увидеть леопардов на охоте возрастают, и выбрал для сафари время около 15:00. Туристам повезло: на дороге они заметили самку леопарда, которая затаилась за песчаным откосом и пристально следила за пасущимся спрингбоком.

Спрингбок, или антилопа-прыгун (Antidorcas marsupialis) вырастает до 90 см в высоту, а весит при этом от 18 до 45 кг. Это единственная настоящая антилопа, обитающая в открытых саваннах Южной Африки. Самой интересной особенностью этого животного является его умение вертикально подпрыгивать на высоту до трех метров – при этом спина антилопы выгибается вверх, а из складки кожи выглядывает белый мех.