Леопард украл львенка: шокирующее видео

Осматривая Национальный парк Руаха в Танзании, канадский турист Скотт Хайман заметил взрослого самца леопарда на дороге. Скотт увлекается съемкой дикой природы, и он не мог упустить возможности сфотографировать грациозную кошку с близкого расстояния. Он преследовал зверя на протяжении часа, а затем на его глазах развернулись драматические события. Леопард внезапно прыгнул в густые заросли и через несколько секунд выскочил оттуда со львенком в пасти.
Леопарды – хищники с оппортунистическим типом питания, то есть они едят самых разных животных. Они одинаково успешно охотятся и на земле, и на деревьях. Львица не имела возможности спасти малыша: тем самым она подвергла бы опасности оставшихся, и, кроме того, львы не очень хорошо карабкаются на деревья.
Львицы рожает от одного до трех детенышей массой около 1,2 – 2,1 кг. Несколько раз в месяц самка переносит их на новое место: так можно минимизировать накопление в логове запахов, которые привлекают хищников. Однако и эта тактика помогает мало: в первые полгода смертность малышей составляет около 50%. До двух лет доживает не более 20% львов, зато к этому времени они становятся способны постоять за себя.
Посмотрите, как лев охотится на слона.