Леопард украл львенка: шокирующее видео

Львицы рожает от одного до трех детенышей массой около 1,2 – 2,1 кг. Несколько раз в месяц самка переносит их на новое место: так можно минимизировать накопление в логове запахов, которые привлекают хищников. Однако и эта тактика помогает мало: в первые полгода смертность малышей составляет около 50%. До двух лет доживает не более 20% львов, зато к этому времени они становятся способны постоять за себя.

Посмотрите, как лев охотится на слона.