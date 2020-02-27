Леопард ворует добычу у крокодила: видео

Рейнджер Николь Дангур (Nicole Dangoor,) работающая в парке Южная Луангва (South Luangwa National Park) в Замбии, поделилась удивительным наблюдением из жизни его обитателей. Ведя туристов по парку в вечернее время, она обратила их внимание на пару крокодилов, которые недавно поймали какое-то животное и наслаждались трапезой. Но сцена оказалась значительно интереснее: на запах свежего мяса пришел леопард и без особого труда отобрал у рептилии часть добычи.

Крокодилы имеют мощные острые зубы, но они предназначены только для захвата и укусов: жевать рептилия не может. Поедая крупную жертву, крокодил просто разрывает ее на куски, достаточные по размеру для того, чтобы проглотить. Этим и воспользовалась большая кошка.