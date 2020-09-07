Летающие аборигены Пуэрто-Рико

Сегодня на острове Пуэрто-Рико обитает немало млекопитающих, однако только летучие мыши являются местными. Конечно же, в прошлом, кроме летучих мышей, на архипелаге жили и другие млекопитающие, которые не были завезены туда человеком. Среди них были, например, трёхпалые ленивцы, пуэрториканская бурозубка и щетинистые крысы.

Однако более 500 лет назад прибывшие европейцы завезли на архипелаг новые виды животных, что привело к вымиранию местных видов. Так, например, вместе с коренным населением на архипелаг прибыли собаки и морские свинки из Центральной и Южной Америки. Затем, в 16 веке, испанцы завезли домашний скот, а чуть раньше на архипелаг случайно попали черная и серая крысы и домовая мышь. А в 19 веке был завезен яванский мангуст (Herpestes javanicus), который должен был избавить архипелаг от вредителей. Мангусты не сократили разросшуюся популяцию крыс на плантациях сахарного тростника, но существенно снизили численность местных видов птиц.

Сокращению видов птиц, обитающих на Пуэрто-Рико, поспособствовали и макаки-резусы (Macaca mulatta), завезенные на Десечео. На этом пуэрториканском острове когда-то гнездились бурые олуши, но с появлением обезьян, которые поедали их яйца, птицы перестали там появляться. Хотя местное население и пыталось вывезти с острова макак-резусов, им это не удалось, и сегодня обезьяны обитают на всех островах Пуэрто-Рико.

Так или иначе, разнообразнее всего на архипелаге представлен подотряд рукокрылых — летучие мыши. На Пуэрто-Рико обитает 6 эндемичных видов летучих мышей. Больше всего видов питаются насекомыми, чуть меньше видов считаются плотоядными, один вид питается нектаром и ещё один — рыбой. Многие виды обитают в пещерах, но также большинство видов можно встретить и в Национальном лесу Эль-Юнке.

Интересно, что летучая мышь под названием красный фруктоядный листонос (Stenoderma rufum) играет очень важную роль в сохранении лесов Пуэрто-Рико, ведь она является единственным распространителем семян дерева балаты (Manilkara bidentata), обладающего самой ценной древесиной на архипелаге.