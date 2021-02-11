Летучая мышь усыновила чужого детеныша после смерти его матери: видео

Во время исследования с участием летучих мышей-вампиров в Смитсоновском институте тропических исследований (STRI) в Панаме ученые обнаружили, что детеныша погибшей летучей мыши усыновила другая самка. Хоть это и не первый случай известий о «приемных» детенышах у летучих мышей-вампиров, в этот раз событие задокументировано в мельчайших подробностях с помощью круглосуточно работающей камеры. Эта видеозапись, сделанная в лаборатории научного сотрудника STRI Джерри Картера в Университете штата Огайо, раскрывает подробные сведения об изменении социальных отношений между матерью, детенышем и приемной матерью на протяжении всего их пребывания в неволе (около ста дней).
«Усыновление произошло после очень печального случая», – отмечает Имран Разик, в то время работавший в STRI, докторант в Университете штата Огайо. «После того, как мать детеныша умерла и другая самка решила усыновить его, мы поняли, что целиком записали всю социальную историю этих двух самок летучих мышей, которые впервые встретились в неволе. Прочные отношения, которые они установили, основываясь на уходе друг за другом и совместном принятии пищи, возможно, послужили причиной этого усыновления».
Чтобы узнать больше о том, как летучие мыши-вампиры формируют социальные связи, исследователи из лаборатории Картера поймали летучих мышей-вампиров в трех разных местах по всей Панаме. Все эти места были очень удалены друг от друга, так что летучие мыши из разных точек не были связаны между собой и никогда раньше не встречались. В их новом доме – клетке, обтянутой черной сетчатой тканью – были установлены три инфракрасные камеры наблюдения, каждая из которых записывала около шести часов видеозаписи каждый день в течение четырех месяцев.
(На видео – осиротевший детеныш льнет к чужой самке, которая дружила с его матерью, выпрашивая у нее еду)
Судя по видеозаписи, летучие мыши, которые изначально были чужаками, начали быстро формировать новые социальные связи. Их появление можно определить по грумингу – уходу за шерсткой друг друга – и коммуникацией во время принятия пищи. И хотя груминг может быть вещью распространенной, но совместное принятие пищи гораздо более необычно, особенно среди незнакомых друг с другом особей.
Летучие мыши-вампиры должны часто есть, чтобы выжить – в среднем каждую ночь им необходимо принимать пищу. Если летучая мышь не смогла отыскать для себя свежую кровь, с ней может поделиться своей отрыжкой уже поевший товарищ – своеобразный социальный партнер.
«В какой-то степени мы пытались понять, можем ли мы повлиять на выбор партнера между летучими мышами», – сказал Разик. «Мы хотели увидеть, как формируются эти отношения ухода и обмена пищей, поэтому мы отслеживали все взаимодействия, связанные с уходом за собой и разделением пищи, на видеозаписях».
Когда одна из кормящих самок, Лилит, неожиданно умерла, а ее 19-дневный детеныш был усыновлен другой самкой под кодовым названием BD, исследовательская группа продолжила свои наблюдения с большим интересом.
BD не была беременна и у нее не было собственного детеныша, но Разик обнаружил, что она выделяла молоко уже в день смерти Лилит. После смерти Лилит, помимо ухода за детенышем, BD, похоже, ухаживала за ним и делилась с ним едой больше, чем любая другая самка в колонии.
Немецкий исследователь в 1970-х годах несколько раз наблюдал усыновление летучих мышей-вампиров в неволе, так что это открытие не было новым. Однако перед отъездом из Панамы Разик общался с одной из заслуженных старших ученых STRI, Мэри Джейн Вест-Эберхард, и она упомянула, что было бы интересно проследить за отношениями между матерью, щенком и усыновителем. Картер и Рэйчел Пейдж, штатный научный сотрудник STRI и глава Batlab в Гамбоа, Панама, согласились, что стоит поближе взглянуть на отношения между этими рукокрылыми.
Когда Разик просмотрел видео после завершения эксперимента, выяснилось, что BD и Лилит не только были подругами и часто ухаживали друг за другом, но и BD также была главным спонсором еды для Лилит. Однако Лилит, похоже, не делилась едой с BD. Более того, данные подтвердили первоначальное впечатление Разика – BD помогала осиротевшему детенышу гораздо быстрее, чем любая другая самка.
«По сравнению с другими летучими мышами вампиры вкладывают огромные усилия в свое потомство», – сказал Пейдж. «И мы до сих пор не знаем, может ли и как часто усыновление происходит в дикой природе. Но это был потрясающий шанс лучше понять, как партнерские отношения у летучих мышей могут привести к усыновлению».
«Изучение этого явления может дать нам представление о том, какие непосредственные факторы в мозгу или окружающей среде влияют на решения летучих мышей начать заботиться о чужих детенышах», – сказал Картер.
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