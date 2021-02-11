Летучая мышь усыновила чужого детеныша после смерти его матери: видео

Во время исследования с участием летучих мышей-вампиров в Смитсоновском институте тропических исследований (STRI) в Панаме ученые обнаружили, что детеныша погибшей летучей мыши усыновила другая самка. Хоть это и не первый случай известий о «приемных» детенышах у летучих мышей-вампиров, в этот раз событие задокументировано в мельчайших подробностях с помощью круглосуточно работающей камеры. Эта видеозапись, сделанная в лаборатории научного сотрудника STRI Джерри Картера в Университете штата Огайо, раскрывает подробные сведения об изменении социальных отношений между матерью, детенышем и приемной матерью на протяжении всего их пребывания в неволе (около ста дней).

«Усыновление произошло после очень печального случая», – отмечает Имран Разик, в то время работавший в STRI, докторант в Университете штата Огайо. «После того, как мать детеныша умерла и другая самка решила усыновить его, мы поняли, что целиком записали всю социальную историю этих двух самок летучих мышей, которые впервые встретились в неволе. Прочные отношения, которые они установили, основываясь на уходе друг за другом и совместном принятии пищи, возможно, послужили причиной этого усыновления».

Чтобы узнать больше о том, как летучие мыши-вампиры формируют социальные связи, исследователи из лаборатории Картера поймали летучих мышей-вампиров в трех разных местах по всей Панаме. Все эти места были очень удалены друг от друга, так что летучие мыши из разных точек не были связаны между собой и никогда раньше не встречались. В их новом доме – клетке, обтянутой черной сетчатой ​​тканью – были установлены три инфракрасные камеры наблюдения, каждая из которых записывала около шести часов видеозаписи каждый день в течение четырех месяцев.