Летучемышиный лепет: как детеныши рукокрылых учатся разговаривать

Перед тем, как начать разговаривать, дети «лепечут» – издают несвязные звуки. Они делают это и во время взаимодействия со взрослыми, и в одиночестве, оттачивая свой голосовой аппарат и учась контролировать его. Биологи из Музея естественной истории в Берлине обнаружили такую же особенность у небольшой летучей мыши семейства футлярохвостых: двулинейного мешкокрыла (Saccopteryx bilineata).

Летучие мыши общаются с помощью ультразвука – эти звуковые волны человеческому уху недоступны, но они также могут щебетать, и это уже мы услышать способны. Двулинейный мешкокрыл, обитающий в Центральной и Южной Америке, не прячется в мрачных пещерах, а предпочитает жить на деревьях, что облегчает изучение животных. Биологи наблюдали за жизнью этих животных в Коста-Рике и Панаме в период с 2015 по 2016 годы, зарегистрировав 216 примеров мышиного лепета: попыток 20-ти юных мешкокрылов овладеть даром «речи». Малыши начинали лепетать примерно через три недели после рождения и продолжали издавать эти звуки еще в течение 7-10 недель: до тех пор, пока их не отлучат от матери.

Детеныши «бормотали» до 30% своего времени; рулада в среднем длилась около семи минут, но один малыш не замолкал на протяжении 43 минут. Это необычно долго, особенно с учетом того, что взрослые летучие мыши общаются перекличками длиной всего несколько секунд.

Вокализации были преобразованы в спектрограммы, показавшие, что каждый слог имеет специфическую форму, которую легко различить на глаз. В общей сложности было проанализировано более 55 000 слогов.