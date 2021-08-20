Летучемышиный лепет: как детеныши рукокрылых учатся разговаривать

Перед тем, как начать разговаривать, дети «лепечут» – издают несвязные звуки. Они делают это и во время взаимодействия со взрослыми, и в одиночестве, оттачивая свой голосовой аппарат и учась контролировать его. Биологи из Музея естественной истории в Берлине обнаружили такую же особенность у небольшой летучей мыши семейства футлярохвостых: двулинейного мешкокрыла (Saccopteryx bilineata).
Летучие мыши общаются с помощью ультразвука – эти звуковые волны человеческому уху недоступны, но они также могут щебетать, и это уже мы услышать способны. Двулинейный мешкокрыл, обитающий в Центральной и Южной Америке, не прячется в мрачных пещерах, а предпочитает жить на деревьях, что облегчает изучение животных. Биологи наблюдали за жизнью этих животных в Коста-Рике и Панаме в период с 2015 по 2016 годы, зарегистрировав 216 примеров мышиного лепета: попыток 20-ти юных мешкокрылов овладеть даром «речи». Малыши начинали лепетать примерно через три недели после рождения и продолжали издавать эти звуки еще в течение 7-10 недель: до тех пор, пока их не отлучат от матери.
Детеныши «бормотали» до 30% своего времени; рулада в среднем длилась около семи минут, но один малыш не замолкал на протяжении 43 минут. Это необычно долго, особенно с учетом того, что взрослые летучие мыши общаются перекличками длиной всего несколько секунд.
Вокализации были преобразованы в спектрограммы, показавшие, что каждый слог имеет специфическую форму, которую легко различить на глаз. В общей сложности было проанализировано более 55 000 слогов.
Это позволило выявить общие характеристики с лепетом младенцев, такие как повторение, бессмысленность и попытки следовать определенному ритму. Кроме того, как и у людей, кривая обучаемости у мышей не является линейной: из 25 слогов, которые требуются взрослым, к моменту отлучения от груди они освоили не все. Вероятно, они продолжали учиться и дальше, набираясь опыта уже по ходу полноценного общения с сородичами.
Зато первое, чем они овладели в совершенстве – это песня из шести слогов, которую самцы используют для обозначения своей территории и привлечения самок. Слыша эти песни регулярно, малыши быстрее смогли их выучить. Даже самки, которым во взрослом возрасте не придется издавать эти звуки, в детстве добросовестно их воспроизводили: в будущем это знание поможет им в выборе партнера.
Наука знает не так уж много видов животных, которые в детстве лепечут. К ним относятся некоторые птицы, два вида мартышек и, предположительно, дельфины или белухи.
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