Летучие мыши-вампиры предпочитают групповые трапезы

Обыкновенный вампир, де́смод, или большой кровосос (Desmodus rotundus) — самый многочисленный вид кровососущих летучих мышей. Модели его поведения направлены на поддержание статуса популяции. Как и прочие представители семейства вампировые, десмоды делятся друг с другом выпитой кровью. Эти животные не способны голодать более двух суток подряд, но найти подходящую жертву получается не всегда, и тогда на помощь приходит взаимовыручка.
Во время болезней обыкновенные вампиры ведут себя крайне ответственно: они минимизируют контакты со своими сородичами. А недавно выяснилось, что они также создают крепкие дружеские связи. Предыдущие наблюдения показывали, что иногда эти животные охотятся вместе, но чаще всего это объяснялось родством и принадлежностью к одной колонии. В новом исследовании специалисты из Университета штата Огайо вырастили колонию в неволе, а затем 50 особей, оснащенных датчиками, были выпущены на свободу.
В первую очередь ученые хотели понять, отражается ли содержание в лабораторных условиях на хищнических повадках в естественной среде. Оказалось, что нет: десмоды быстро адаптировались и вели себя точно так же, как и их полностью дикие собратья. Одновременно удалось выяснить, что связи, которые они завели, находясь в неволе, на свободе не оборвались. Независимо от того, что на охоту они вылетали самостоятельно — они встречались в месте кормления. Многие даже издавали звуки, которые, вероятно, означали призыв к совместной трапезе — но этот аспект предстоит изучить отдельно.
В течение дня кровососущие летучие мыши прячутся в дуплах деревьев и других укромных местах. Те, кто за время жизни под присмотром человека успели найти себе «друга», старались пережидать светлое время суток вместе, и это еще одно интересное наблюдение.
Узнайте, чью кровь предпочитают летучие мыши-вампиры.