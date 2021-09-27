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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Летучие мыши-вампиры предпочитают групповые трапезы

Анастасия Баринова
27 сентября 2021
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Фото: Uwe Schmidt/Wikipedia
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Фото: Simon P. Ripperger/PLOS Biology
Во время своих ночных вылазок они объединяются с «друзьями».

Обыкновенный вампир, де́смод, или большой кровосос (Desmodus rotundus) — самый многочисленный вид кровососущих летучих мышей. Модели его поведения направлены на поддержание статуса популяции. Как и прочие представители семейства вампировые, десмоды делятся друг с другом выпитой кровью. Эти животные не способны голодать более двух суток подряд, но найти подходящую жертву получается не всегда, и тогда на помощь приходит взаимовыручка.

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Во время болезней обыкновенные вампиры ведут себя крайне ответственно: они минимизируют контакты со своими сородичами. А недавно выяснилось, что они также создают крепкие дружеские связи. Предыдущие наблюдения показывали, что иногда эти животные охотятся вместе, но чаще всего это объяснялось родством и принадлежностью к одной колонии. В новом исследовании специалисты из Университета штата Огайо вырастили колонию в неволе, а затем 50 особей, оснащенных датчиками, были выпущены на свободу.

В первую очередь ученые хотели понять, отражается ли содержание в лабораторных условиях на хищнических повадках в естественной среде. Оказалось, что нет: десмоды быстро адаптировались и вели себя точно так же, как и их полностью дикие собратья. Одновременно удалось выяснить, что связи, которые они завели, находясь в неволе, на свободе не оборвались. Независимо от того, что на охоту они вылетали самостоятельно — они встречались в месте кормления. Многие даже издавали звуки, которые, вероятно, означали призыв к совместной трапезе — но этот аспект предстоит изучить отдельно.

«Мы рассмотрели различные сценарии и обнаружили, что они отправляются добывать корм независимо друг от друга, но затем те, у кого сложились отношения, каким-то образом находят друг друга и объединяются на пастбище для крупного рогатого скота», — Джеральд Картер, доцент кафедры эволюции, экологии и биологии организмов Университета штата Огайо.

В течение дня кровососущие летучие мыши прячутся в дуплах деревьев и других укромных местах. Те, кто за время жизни под присмотром человека успели найти себе «друга», старались пережидать светлое время суток вместе, и это еще одно интересное наблюдение.

Узнайте, чью кровь предпочитают летучие мыши-вампиры.

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