Летучие мыши-вампиры предпочитают групповые трапезы

Во время болезней обыкновенные вампиры ведут себя крайне ответственно: они минимизируют контакты со своими сородичами. А недавно выяснилось, что они также создают крепкие дружеские связи. Предыдущие наблюдения показывали, что иногда эти животные охотятся вместе, но чаще всего это объяснялось родством и принадлежностью к одной колонии. В новом исследовании специалисты из Университета штата Огайо вырастили колонию в неволе, а затем 50 особей, оснащенных датчиками, были выпущены на свободу.

В первую очередь ученые хотели понять, отражается ли содержание в лабораторных условиях на хищнических повадках в естественной среде. Оказалось, что нет: десмоды быстро адаптировались и вели себя точно так же, как и их полностью дикие собратья. Одновременно удалось выяснить, что связи, которые они завели, находясь в неволе, на свободе не оборвались. Независимо от того, что на охоту они вылетали самостоятельно — они встречались в месте кормления. Многие даже издавали звуки, которые, вероятно, означали призыв к совместной трапезе — но этот аспект предстоит изучить отдельно.