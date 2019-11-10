Лев против слона: необычная тактика охоты

Львы являются сверххищниками, занимая верхнее положение в пищевой цепи. В основном они охотятся на млекопитающих с массой тела от 190 до 550 кг. В Африке их главная добыча — копытные, но они не упускают возможность поймать и других животных. Эту сцену вместе с туристами недавно наблюдал 45-летний гид Калвет Нкомо (Calvet Nkomo) в зимбабвийском национальном парке Хванге.



Сначала группа увидела молодого слона, пришедшего на водопой. Гид сразу понял, что тот в опасности: слоны неуязвимы, только когда держатся вместе. Предположения Калвета подтвердились: вскоре возле водоема появились лев и львица. А затем хищники продемонстрировали необычную тактику охоты.



Лев подошел к слону сзади, но не стал предпринимать никаких действий: он будто хотел внушить жертве, что его бояться не стоит. Заметив кошку, слон сделал несколько шагов, и та, притворно испугавшись, отступила. Слон расслабился, и тогда лев набросился на него. Вместе с львицей он довольно быстро умертвил жертву.

Гид поясняет, что данный самец по кличке Хумба (Humba) возглавляет прайд, насчитывающий шесть особей. Благодаря удачной охоте все они оказались надолго обеспечены пищей.