Лев против слона: необычная тактика охоты

Львы являются сверххищниками, занимая верхнее положение в пищевой цепи. В основном они охотятся на млекопитающих с массой тела от 190 до 550 кг. В Африке их главная добыча — копытные, но они не упускают возможность поймать и других животных. Эту сцену вместе с туристами недавно наблюдал 45-летний гид Калвет Нкомо (Calvet Nkomo) в зимбабвийском национальном парке Хванге.
Сначала группа увидела молодого слона, пришедшего на водопой. Гид сразу понял, что тот в опасности: слоны неуязвимы, только когда держатся вместе. Предположения Калвета подтвердились: вскоре возле водоема появились лев и львица. А затем хищники продемонстрировали необычную тактику охоты.
Лев подошел к слону сзади, но не стал предпринимать никаких действий: он будто хотел внушить жертве, что его бояться не стоит. Заметив кошку, слон сделал несколько шагов, и та, притворно испугавшись, отступила. Слон расслабился, и тогда лев набросился на него. Вместе с львицей он довольно быстро умертвил жертву.
Гид поясняет, что данный самец по кличке Хумба (Humba) возглавляет прайд, насчитывающий шесть особей. Благодаря удачной охоте все они оказались надолго обеспечены пищей.
Эксперты поясняют, что на взрослого слона, чья масса может достигать 5-7 тонн, лев нападать бы не стал. Молодой слон, ставший его жертвой, тоже имел шансы отбиться благодаря своим размерам, но против него сыграла неопытность — он не оценил опасность льва, притворившегося безобидным.
Эта сцена также вносит вклад в изучение поведения высших хищников. Принято считать, что в прайдах охотятся только самки, но этот вывод сделан из-за ограниченного количества наблюдений. Львицы не так сильны, как их партнеры, и они нападают слаженной группой. Заметить несколько кошек за охотой гораздо легче, чем одного льва, тем более, что самцы могут применять самые разные тактики, в том числе набрасываться из засады.
Посмотрите, как лев сорвал охоту львице.