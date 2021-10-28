Лев Симба и леопард Ева улетели из Челябинска в Танзанию. Это первая в истории репатриация диких кошек из России

На днях из Челябинска впервые отправился авиарейс в аэропорт Килиманджаро. Это спецборт – на нем летят к новой жизни спасенные когда-то от гибели лев Симба и леопард Ева. Животные жили под опекой ветеринара Карена Даллакяна отправятся в реабилитационный центр «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией. За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты.

За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару и основателю фонда «Спаси меня» Карену Даллакяну он попал в 2020 году из Дагестана со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Тогда в стране как раз ввели строгие коронавирусные ограничения, и вывезти львенка из Дагестана вышло с трудом – это получилось благодаря упорству Карена Даллакяна и Юлии Агаевой, основательницы SO.TRAVEL и сообщества зоозащитников «Друзья Моего Сердца», которая приняла самое горячее участие в спасении Симбы и с тех пор нежно дружит со львенком.

Теперь месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на историческую родину – в Танзанию.