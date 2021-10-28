Лев Симба и леопард Ева улетели из Челябинска в Танзанию. Это первая в истории репатриация диких кошек из России
На днях из Челябинска впервые отправился авиарейс в аэропорт Килиманджаро. Это спецборт – на нем летят к новой жизни спасенные когда-то от гибели лев Симба и леопард Ева. Животные жили под опекой ветеринара Карена Даллакяна отправятся в реабилитационный центр «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией. За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты.
За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару и основателю фонда «Спаси меня» Карену Даллакяну он попал в 2020 году из Дагестана со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Тогда в стране как раз ввели строгие коронавирусные ограничения, и вывезти львенка из Дагестана вышло с трудом – это получилось благодаря упорству Карена Даллакяна и Юлии Агаевой, основательницы SO.TRAVEL и сообщества зоозащитников «Друзья Моего Сердца», которая приняла самое горячее участие в спасении Симбы и с тех пор нежно дружит со львенком.
Теперь месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на историческую родину – в Танзанию.
Целиком историю спасения Симбы и Евы можно прочитать здесь:
«Чтобы кошки безболезненно миновали перелёт, мы провели предварительную подготовку. Симба и Ева держали диету, приняли рекомендованные для таких случаев антистрессовые препараты. Наши подопечные полетят в салоне самолёта под моим присмотром. Специально для этого борт оборудовали клетками, которые соответствуют всем требованиям безопасности полётов. После прилёта некоторое время мы будем находиться рядом с кошками, чтобы помочь им адаптироваться к новому дому и местному климату», – рассказывает Карен Даллакян.
Для транспортировки Симбы и Евы специально был переоборудован частный борт Boing 737-500 – хищники улетели не в багажном отсеке, как обычно перевозят животных, а прямо в салоне самолета. Чтобы перенести их туда, зверей ненадолго усыпили – большую часть перелета они мирно спали.
Весь долгий процесс репатриации и адаптации животных финансирует Русская медная компания (АО «РМК»), один из крупнейших производителей меди в России.
Репатриация животных стала возможной также благодаря поддержке Министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ). Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и губернатор региона Алексей Текслер. В мероприятии по отправке Симбы и Евы в Танзанию приняла участие общественный деятель, Учредитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных проектов 2020 Ирина Текслер.
Вчера самолет с дикими кошками благополучно приземлился в Танзании. Совсем скоро Симба и Ева окажутся дома – в просторных вольерах. Площадь вольера для Симбы – 6000 м2, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур. Территория вольера Евы – 2500 м2, на ней есть также питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер. На протяжении всей жизни за Симбой и Евой будут ухаживать смотрители центра.
Мы будем следить за новостями и обязательно расскажем, как спасенные звери устроились в новом доме.