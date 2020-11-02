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Звери

Лев забрался во внедорожник и стал героем забавного снимка

National Geographic Россия
02 ноября 2020
Бывалый шофер или царь зверей? По этому снимку сложно определить.

Необычный кадр был запечатлен фотографом Эммануэлем Келлером в швейцарском центре спасения животных Siky Park. Героем снимка стал местный лев Зумба, который, исследуя свою территорию, забрался в стоящий там пустой внедорожник для сафари. 

«Кажется, Зумба едет на своем внедорожнике, чтобы произвести впечатление на свою жену Тимбу», — Эммануэль Келлер.

Как сообщил Келлер, Зумба как раз позавтракал перед тем, как забраться в автомобиль, поэтому на его подбородке можно разглядеть пятна крови.

В Siky Park обитает около 300 животных, сообщает Daily Mail.

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