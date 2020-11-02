Лев забрался во внедорожник и стал героем забавного снимка

Бывалый шофер или царь зверей? По этому снимку сложно определить.
Необычный кадр был запечатлен фотографом Эммануэлем Келлером в швейцарском центре спасения животных Siky Park. Героем снимка стал местный лев Зумба, который, исследуя свою территорию, забрался в стоящий там пустой внедорожник для сафари.
Lion caught behind the wheel of a jeep in Switzerland safari park https://t.co/dkBGkpTcm8— Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2020
«Кажется, Зумба едет на своем внедорожнике, чтобы произвести впечатление на свою жену Тимбу», — Эммануэль Келлер.
Как сообщил Келлер, Зумба как раз позавтракал перед тем, как забраться в автомобиль, поэтому на его подбородке можно разглядеть пятна крови.
В Siky Park обитает около 300 животных, сообщает Daily Mail.