Лев заглянул на пикник к гостям нацпарка Крюгер: видео

«Прибыв на нашу специальную стоянку, где были приготовлены напитки на вечер, мы обнаружили, что сюда же забрел лев. Мы заметили его на довольно большом расстоянии, что позволило нам наблюдать за этой сценой из безопасного укрытия — в автомобилях. Он прогуливался медленно и с явным любопытством, а затем недолго попозировал за столиком с напитками и продолжил свой вечерний патруль», — написал Тейлор.

Как сообщил гид, гости, приехавшие в национальный парк Крюгера в ЮАР из Великобритании, также были немало впечатлены произошедшим. Тейлор полагает, что хищника привлек аромат вяленой говядины, но никаких разрушений на месте пикника лев не учинил.

По информации управления парка на его территории обитает около 1500 львов, 12000 слонов, 2500 буйволов, 1000 леопардов и 5000 носорогов.