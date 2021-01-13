Лигр и тигон: зачем скрещивают кошачьих?

Тигров и львов разделяют примерно семь миллионов лет обособленной эволюции, однако эти животные способны к скрещиванию. Впрочем, как заявляет специалист из природоохранной организации Panthera Люк Хантер, при межвидовых контактах велики шансы генетических нарушений: детеныши почти наверняка будут стерильны.



Поскольку лигры и их собратья появляются на свет нерегулярно, их врожденные недуги еще не исследованы до конца.



Справедливости ради, некоторые из гибридов чувствуют себя неплохо и даже приносят потомство. Так, лигрица Зита из Новосибирского зоопарка забеременела от льва Самсона и родила первого в мире лилигренка в 2012 году.



По мнению представителя Ассоциации зоопарков и аквариумов Роба Вернона, межвидовые спаривания лишены смысла: они никак не способствуют сохранению популяции тигров или львов и не убеждают посетителей зоопарков в необходимости природоохранных мер. Защитник дикой природы Люк Доллар объясняет появление гибридного потомства халатностью работников зоопарков или желанием директоров увеличить выручку за счет новых «экзотических» питомцев.



История знает случаи, когда человек ненамеренно становился причиной возникновения гибридов.



Например, после того, как популяция волков на северо-востоке США сократилась из-за вырубки лесов и охоты, пустеющие территории наполнили стаи койотов с запада, смешавшись с оставшимися волками. Появившиеся гибриды получили имя coywolves — койволки.