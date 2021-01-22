Лиса проворно карабкается по деревьям, чтобы своровать сало: видео

На YouTube-канале My-Mriya Crimea Wildlife появилось видео с хитрой лисой, которая с легкостью передвигается по тонким веткам деревьев, чтобы съесть подвешенное для птиц сало.

«На протяжении 6 лет существования нашего зимнего стационара, кто-то регулярно воровал сало, которые мы развешивали для птиц. Наконец-то удалось снять кто это делает. А главное, как. Не думали, что лисы способны на такое. Она была настолько увлечена, что позволила поснимать ее даже на телефон», — говорится в описании к ролику.