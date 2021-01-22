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Лиса проворно карабкается по деревьям, чтобы своровать сало: видео

National Geographic Россия
22 января 2021
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Фото: My-Mriya Crimea Wildlife
Изначально корм предназначался для птиц.

На YouTube-канале My-Mriya Crimea Wildlife появилось видео с хитрой лисой, которая с легкостью передвигается по тонким веткам деревьев, чтобы съесть подвешенное для птиц сало.

«На протяжении 6 лет существования нашего зимнего стационара, кто-то регулярно воровал сало, которые мы развешивали для птиц. Наконец-то удалось снять кто это делает. А главное, как. Не думали, что лисы способны на такое. Она была настолько увлечена, что позволила поснимать ее даже на телефон», — говорится в описании к ролику.

Проектом My-Mriya Crimea Wildlife занимаются жители Крыма Дмитрий и Татьяна Жеребцовы, которые называют себя фотографами-анималистами выходного дня.

Помимо съемок дикой природы Дмитрий и Татьяна занимаются научной работой. На их счету пять публикаций в научных и орнитологических изданиях и три открытия в орнитологии, включая доказательство гнездования нового вида для Крыма — египетской цапли (Bubulcus ibis).

Посмотрите, как бык мирно засыпает под гитарную музыку.

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