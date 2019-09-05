Лох-несское чудовище, вероятно, было просто большим угрем

Ученые взяли 250 проб воды в разных частях озера и изучили состав обнаруженной в ней ДНК. Проанализировав данные, они тщательно каталогизировали все живые виды, обитающие в озере. В итоге биологи пришли к выводу, что никаких крупных животных там нет и, скорее всего, никогда не было.

Никаких следов плезиозавра или любой другой доисторической рептилии найдено не было. Даже крупные рыбы, вроде осетра или сома, в озере не водились. Ученые опровергли и версию о невесть как заплывшей гренландской полярной акуле.

Ранее Джемелл пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи.

По официальной версии целью экспедиции было изучение флоры и фауны озера Лох-Несс, а не поиск легендарной Несси, но ученые не прочь порассуждать на эту тему.

«Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего на динозавра, так что, извините, мне кажется, что версия с плезиозавром несостоятельна.

Но в воде очень много ДНК угря. В Лох-Нессе водится много этих животных, мы нашли ДНК в образцах из всех частей озера. Количество генетического материала позволяет предположить, что угри в озере достигают огромных размеров. Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели и которое считают лох-несским чудовищем – это именно угорь», – говорит Джемелл.

Юные европейские угри (Anguilla anguilla) появляются в шотландских реках и озерах, приплывая из океана, где они появляются на свет. Угри нерестятся в Саргассовом море – в юго-западном отрезке северно-атлантического течения, образующего движущееся по часовой стрелке кольцо. Пресноводные угри – одни из немногих рыб, которые откладывают икру в океане и проводят взрослую жизнь в реках и озерах. Во время миграции они проплывают тысячи километров.

Первое письменное упоминание об огромном загадочном существе в водах озера Лох-Несс встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. В новейшее время появились многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших животное, которое в 1933 году с подачи редактора газеты Inverness Courier назвали лох-несским чудовищем. Однако до сих пор не появилось ни одного доказательства его реального существования.