Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №191, август 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Лох-несское чудовище, вероятно, было просто большим угрем

05 сентября 2019
Лох-несское чудовище
Международная команда ученых во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом подвела итоги исследования озера Лох-Несс, которое длилось более года.

Ученые взяли 250 проб воды в разных частях озера и изучили состав обнаруженной в ней ДНК. Проанализировав данные, они тщательно каталогизировали все живые виды, обитающие в озере. В итоге биологи пришли к выводу, что никаких крупных животных там нет и, скорее всего, никогда не было.

Никаких следов плезиозавра или любой другой доисторической рептилии найдено не было. Даже крупные рыбы, вроде осетра или сома, в озере не водились. Ученые опровергли и версию о невесть как заплывшей гренландской полярной акуле.

Ранее Джемелл пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи.

По официальной версии целью экспедиции было изучение флоры и фауны озера Лох-Несс, а не поиск легендарной Несси, но ученые не прочь порассуждать на эту тему.  

«Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего на динозавра, так что, извините, мне кажется, что версия с плезиозавром несостоятельна.

Но в воде очень много ДНК угря. В Лох-Нессе водится много этих животных, мы нашли ДНК в образцах из всех частей озера. Количество генетического материала позволяет предположить, что угри в озере достигают огромных размеров. Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели и которое считают лох-несским чудовищем – это именно угорь», – говорит Джемелл.

Юные европейские угри (Anguilla anguilla) появляются в шотландских реках и озерах, приплывая из океана, где они появляются на свет. Угри нерестятся в Саргассовом море – в юго-западном отрезке северно-атлантического течения, образующего движущееся по часовой стрелке кольцо. Пресноводные угри – одни из немногих рыб, которые откладывают икру в океане и проводят взрослую жизнь в реках и озерах. Во время миграции они проплывают тысячи километров. 

Первое письменное упоминание об огромном загадочном существе в водах озера Лох-Несс встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. В новейшее время появились многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших животное, которое в 1933 году с подачи редактора газеты Inverness Courier назвали лох-несским чудовищем. Однако до сих пор не появилось ни одного доказательства его реального существования.

1557305217_0_0_1280_1023_600x0_80_0_0_a96c572385dcbcb71bd1c33bdbd96e5e.png
Природа
Огромный сельдяной король пойман в Приморье (впервые в истории!)
Screen Shot 2019-06-24 at 13.20.47.png
Природа
Владыка океана Кракен: получена редчайшая съемка гигантского кальмара
/upload/iblock/9e7/9e75d01db6f0e940d11ecb8c5afdda18.jpg
Природа
Дайверы встретили загадочного подводного обитателя: видео
/upload/iblock/9b4/9b454b1d7557a27766d3093d8d778879.jpg
Природа
400 лет в обед: долгожитель среди позвоночных
Пожары в Боливии
Происшествия
Боливия потеряла 1,7 млн гектаров леса из-за пожаров
d41586-019-02556-x_17129466.jpg
Палеонтология
Ползком к новым открытиям: чем след древнего животного изумил ученых
48680798686_891e0169dd_k.jpg
Происшествия
«Дориан» унес жизни уже 20 человек и движется на Флориду
Great Green Wall 1 _Credit_UNCCD Большая зеленая стена Великая зеленая стена
Природа
Timberland высадит 50 миллионов деревьев за 5 лет
ThermalDaspletoFinal-FullWeb.jpg
Звери
Зачем ти-рексу были нужны отверстия в черепе?