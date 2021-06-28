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Лошадь позирует для семейного фото

Анастасия Баринова
28 июня 2021
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Фото: Photography By Kristen
Богатая мимика сделала фотосессию незабываемой.

Жители штата Огайо Аманда Экштейн и Фил Вернер решили заказали фотосессию, посвященную предстоящему появлению их общего ребенка. Планировалось, что вместе с ними будет позировать 10-летняя дочь Фила, но она не смогла, и тогда фотограф Кристен Саффиро предложила привлечь лошадей: элегантные животные способны украсить любой кадр.

Пара согласилась, и результат превзошел все ожидания. Одна из лошадей, носящая кличку Buckshot, сделала все возможное, чтобы обычная семейная фотосессия заслужила всемирное признание. Ее дружелюбие и богатая мимика превратили ее в настоящую звезду.

Она не просто «корчила рожи»: она реагировала на указания фотографа, и когда Кристен попросила людей улыбнуться, Buckshot последовала их примеру. Это вызвало у пары смех, но чем больше они веселились — тем шире была улыбка лошади.

Это не удивительно: выражения морды у лошади весьма разнообразны: для общения они используют 17 движений лицевых мышц — это на 10 меньше, чем у людей, но на одно больше, чем у собак, и на четыре, чем у шимпанзе.

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