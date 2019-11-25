Лошади были главными музами наскальных художников. Никто не знает почему
Лошади всегда завораживали нас своей статью, благородными чертами и красотой движений. Но кажется, это началось гораздо раньше, чем мы могли подумать – тысячи лет назад древние художники уже вдохновлялись быстрыми скакунами, изображая их фигуры в огромном количестве на единственных доступных им холстах – стенах пещер.
Чтобы подтвердить это Жорж Сове, эксперт по доисторическому искусству, собрал и изучил более 4700 образцов палеолитических рисунков. Их возраст достигает от 12 до 30 тысяч лет, и большая часть из них находится в пещерах современных Франции и Испании.
Сове заметил, что в рисунках людей каменного века лошади занимаютособенное место. Их изображений значительно больше, чем других животных – эти копытные составляют примерно четверть палеолитического наскального бестиария. Также именно рисунки лошадей выполнены с особой скрупулезностью и отличаются высокой точностью.
Лошади на наскальных рисунках обычно изображались более крупными, чем носороги, мамонты и бизоны, или даже больше представителей хищной мегафауны – львов и медведей.
Этот факт было бы легко обхясним, если бы к моменту нанесения рисунков лошадь была бы верным спутником местных племен, обеспечивая их едой, одеждой и возможностью передвигаться. Но изображения были сделаны за тысячи лет до того, как лошади были одомашнены, люди тогда не ездили на лошадях, а питались в основном олениной.
Еще одной отличительной особенностью является направление, в котором лошади изображены. В то время как большинство животных обращено головой налево, лошади – единственный вид, которые практически всегда скачут вправо.
Древние художники выбирали для изображения лошадей самые высокие и заметные места в пещерах, как будто подчеркивая, что они находятся на вершине над другими животными. Лошадь длиной 2,70 м, нарисованная на потолке пещеры Руффиньяк в Дордоне на юго-западе Франции, является, вероятно, самой большой лошадью в истории пещерного искусства палеолита.
По словам Сове, изображения лошадей особенно точны по форме, размерам и положению. Зачастую их пропорции идеальны, чего нельзя сказать об остальных животных, начертанных тысячи лет назад. Одно из исследований доказывает, что древние художники рисовали лошадей даже лучше, чем современные.
Эйприл Новелл из Университета Виктории в Канаде говорит, что археологи уже замечали особенную роль лошади в наскальной живописи. Исследование Сове только подтверждает это, но пока никто не может точно сказать, с чем было связано такое выдвижение лошадей на первый план в наскальном искусстве.
(Наскальные лошади в гроте Шове, Франция. Автор фото Jim Forest/Flickr.com)
Сове утверждает, что так как наскальная живопись является синкретичноым искусством и тесно связана с мифологическими и религиозными верованиями, следовательно, лошадь занимала центарльное место в поверьях людей в качестве какого-либо божества. Целиком исследование опубликовано в издании Journal of Archaeological Science: Reports.