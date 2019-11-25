Лошади были главными музами наскальных художников. Никто не знает почему

Лошади всегда завораживали нас своей статью, благородными чертами и красотой движений. Но кажется, это началось гораздо раньше, чем мы могли подумать – тысячи лет назад древние художники уже вдохновлялись быстрыми скакунами, изображая их фигуры в огромном количестве на единственных доступных им холстах – стенах пещер.

Чтобы подтвердить это Жорж Сове, эксперт по доисторическому искусству, собрал и изучил более 4700 образцов палеолитических рисунков. Их возраст достигает от 12 до 30 тысяч лет, и большая часть из них находится в пещерах современных Франции и Испании.

Сове заметил, что в рисунках людей каменного века лошади занимаютособенное место. Их изображений значительно больше, чем других животных – эти копытные составляют примерно четверть палеолитического наскального бестиария. Также именно рисунки лошадей выполнены с особой скрупулезностью и отличаются высокой точностью.

Лошади на наскальных рисунках обычно изображались более крупными, чем носороги, мамонты и бизоны, или даже больше представителей хищной мегафауны – львов и медведей.

Этот факт было бы легко обхясним, если бы к моменту нанесения рисунков лошадь была бы верным спутником местных племен, обеспечивая их едой, одеждой и возможностью передвигаться. Но изображения были сделаны за тысячи лет до того, как лошади были одомашнены, люди тогда не ездили на лошадях, а питались в основном олениной.