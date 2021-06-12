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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Звери

Львица и леопард падают с дерева во время драки: видео

Анастасия Баринова
12 июня 2021
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Фото: Londolozi Game Reserve
Эпичная битва привела к не менее эпичному падению.

В частном заповеднике Londolozi Game Reserve, расположенном на территории Национального парка Крюгера, люди стали свидетелями схватки двух знаковых зверей, представителей «большой африканской пятерки»: львицы и леопарда. 

Леопард поймал добычу и по своему обыкновению потащил ее на дерево. Не так много животных способны карабкаться высоко, потому в большинстве случаев эта тактика оказывается успешной для защиты от падальщиков и других претендентов на чужое угощение. Но львы, как и любые кошачьи, тоже неплохо лазают по деревьям — хоть и не так хорошо, как леопарды. Они нередко устремляются за пятнистым хищником наверх по раскидистым ветвям, а дальнейшее развитие событий зависит от высоты, на которую успеет забраться охотник, и его ловкости.

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В этом случае львице удалось забраться довольно высоко вслед за леопардом, попытавшись отобрать убитую им антилопу. Вскоре среди листвы на кроне дерева завязалась нешуточная драка. Но в ситуацию вмешалась гравитация: ветка не выдержала массивную львицу и обломилась под обоими любителями свежего мяса. Не желая вступать в новое сражение, леопард стремительно убежал, а львица остался на месте: падая, противник выпустил изо рта кусок мяса, и тот скрылся под ветвями и листьями.

Посмотрите, как леопард охотится прямо с ветвей дерева.

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