Львица и леопард падают с дерева во время драки: видео

В частном заповеднике Londolozi Game Reserve, расположенном на территории Национального парка Крюгера, люди стали свидетелями схватки двух знаковых зверей, представителей «большой африканской пятерки»: львицы и леопарда.
Леопард поймал добычу и по своему обыкновению потащил ее на дерево. Не так много животных способны карабкаться высоко, потому в большинстве случаев эта тактика оказывается успешной для защиты от падальщиков и других претендентов на чужое угощение. Но львы, как и любые кошачьи, тоже неплохо лазают по деревьям — хоть и не так хорошо, как леопарды. Они нередко устремляются за пятнистым хищником наверх по раскидистым ветвям, а дальнейшее развитие событий зависит от высоты, на которую успеет забраться охотник, и его ловкости.
В этом случае львице удалось забраться довольно высоко вслед за леопардом, попытавшись отобрать убитую им антилопу. Вскоре среди листвы на кроне дерева завязалась нешуточная драка. Но в ситуацию вмешалась гравитация: ветка не выдержала массивную львицу и обломилась под обоими любителями свежего мяса. Не желая вступать в новое сражение, леопард стремительно убежал, а львица остался на месте: падая, противник выпустил изо рта кусок мяса, и тот скрылся под ветвями и листьями.
Посмотрите, как леопард охотится прямо с ветвей дерева.