Львица и леопард падают с дерева во время драки: видео

В частном заповеднике Londolozi Game Reserve, расположенном на территории Национального парка Крюгера, люди стали свидетелями схватки двух знаковых зверей, представителей «большой африканской пятерки»: львицы и леопарда.

Леопард поймал добычу и по своему обыкновению потащил ее на дерево. Не так много животных способны карабкаться высоко, потому в большинстве случаев эта тактика оказывается успешной для защиты от падальщиков и других претендентов на чужое угощение. Но львы, как и любые кошачьи, тоже неплохо лазают по деревьям — хоть и не так хорошо, как леопарды. Они нередко устремляются за пятнистым хищником наверх по раскидистым ветвям, а дальнейшее развитие событий зависит от высоты, на которую успеет забраться охотник, и его ловкости.