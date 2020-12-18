Львица погибла под копытами разъяренных буйволов: видео

Туристы стали свидетелями трагичной ситуации на берегу водопоя. Сперва сотрудникам парка прислали фоторепортаж этого случая (фотографу Калу Миллсу удалось запечатлеть его в отличном качестве), а затем отыскалась и съемка одной из туристок, которая была в тот день на сафари.

Кадры были сняты у плотины Местель в национальном парке Крюгера, ЮАР. Пробыв почти целый день на сафари и не увидев никого, кроме импал и их детенышей, туристы на машинах прибыли к водопою, где обнаружилось целое стадо буйволов, водяные козлы и мирно отдыхающие в воде бегемоты. Однако идиллия была недолгой: вскоре туристы услышали невнятный шум и заметили волнение в центре стада. Оказалось, что две львицы решили попытать удачу в охоте на крупную добычу, и одна из них оказалась окружена испуганными и разгневанными буйволами.