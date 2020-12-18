Львица погибла под копытами разъяренных буйволов: видео

Туристы стали свидетелями трагичной ситуации на берегу водопоя. Сперва сотрудникам парка прислали фоторепортаж этого случая (фотографу Калу Миллсу удалось запечатлеть его в отличном качестве), а затем отыскалась и съемка одной из туристок, которая была в тот день на сафари.
Кадры были сняты у плотины Местель в национальном парке Крюгера, ЮАР. Пробыв почти целый день на сафари и не увидев никого, кроме импал и их детенышей, туристы на машинах прибыли к водопою, где обнаружилось целое стадо буйволов, водяные козлы и мирно отдыхающие в воде бегемоты. Однако идиллия была недолгой: вскоре туристы услышали невнятный шум и заметили волнение в центре стада. Оказалось, что две львицы решили попытать удачу в охоте на крупную добычу, и одна из них оказалась окружена испуганными и разгневанными буйволами.
Вне себя от паники, животные то и дело поднимали хищницу на рога, подкидывая ее, словно пушинку, а затем роняли на землю и продолжали топтать ее. Вскоре безжизненное тело львицы оставили на берегу в покое. Туристы могли слышать неподалеку зов другого льва, но они так и не увидели его, хотя позже поехали дальше в поисках прайда.
На фотографиях Кайла Миллса можно увидеть вторую львицу, которая села рядом с растоптанной подругой, словно надеясь, что она очнется.
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