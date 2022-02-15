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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Львицы подкрадываются к спящим детенышам гиены: видео

Анастасия Баринова

Фото: Latest Sightings/YouTube
Фото: Latest Sightings/YouTube

Фото: Latest Sightings/YouTube

Малыши беззаботно грелись на солнце.

Национальный парк Крюгера в ЮАР славится своим биоразнообразием, и угадать заранее, какая сцена из мира дикой природы развернется перед наблюдателями, невозможно. Живущая в Йоханнесбурге 25-летняя Кира Де Ланж (Kyra De Lange) часто приезжает в парк – за последние три года она была там три десятка раз, но только недавно ей удалось увидеть охоту львиц, и довольно необычную.

Львы устроили засаду на гиену: видео

Львы устроили засаду на гиену: видео

Вместе со своим спутником Кира любовалась шестью грациозными кошками, которые отдыхали под деревом, но затем их прогнали слоны. Львицы, которые не пошли наперекор эти гигантам, спустились к плотине, где наткнулись на умиротворенную картину – и потенциальный ужин: на солнышке дремали несколько детенышей гиены. Это была отличная возможность поймать кого-то из них.

Опытные охотницы разделились, подкрадываясь к гиенам с разных сторон. Однако в этот день удача была не на их стороне: детеныши вовремя почуяли опасность и сбежали.

Средняя скорость, которую способны развивать гиены, составляет 60 км/ч, тогда как львицы разгоняются до 70 км/ч. Но в данном случае кошка подкрадывалась, а не гналась за своей жертвой, а гиены вместо забега на длинную дистанцию предпочли спрятаться в своем логове. Львицам оставалось лишь растерянно озираться.

Несмотря на статус королей саванны, львы очень часто остаются после охоты ни с чем.

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